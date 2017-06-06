«Спартак» заинтересовался форвардом «Брюгге» Искьердо

«Спартак» заинтересовался форвардом «Брюгге» Хосе Искьердо. Об этом сообщает издание France Football.

По информации французского издания, колумбийский нападающий может продолжить карьеру в «Спартаке». Накануне российский клуб запросил у «Брюгге» информацию по трансферу 24-летнего футболиста.

Сообщается, что заинтересованность в Искьердо ранее проявили «Милан» и «Марсель», однако каких-то конкретных предложений по трансферу сделано не было.

Добавим, что текущий контракт колумбийца с «Брюгге» рассчитан до июня 2019 года. Руководство бельгийского клуба намерено выручить от продажи игрока порядка 15 миллионов евро.

В минувшем сезоне чемпионата Бельгии Искьердо забил 14 голов в 28 матчах за «Брюгге».

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