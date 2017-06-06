Агент Гамшика: «Ювентус» интересовался моим клиентом

Агент Юрай Вэнглос, работающий с полузащитником «Наполи» Мареком Гамшиком, рассказал, что словак мог пополнить ряды «Ювентуса».

«Марек всегда хотел играть в «Наполи». Я не могу рассказать вам слишком много о ходе переговоров, однако были и другие клубы, проявляющие интерес», - сказал Вэнглос в эфире Radio Crc.

Ранее вице-президент туринского клуба Павел Недвед поведал, что туринцы договорились с «Наполи» о трансфере, однако Гамшик в последний момент отказался.

В прошлом сезоне неаполитанцы заняли третье место в чемпионате Италии. Словак провел 49 матчей, забил 16 мячей и отдал столько же голевых передач.