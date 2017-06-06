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Защитник «Леха» Вилуж близок к переходу в «Ростов»

Источник:  Gazzetta.grКомментарии

Защитник польского «Леха» Мацей Вилуж рассказал, что не получал конкретного предложения от АЕКа и на данный момент близок к переходу в «Ростов».

- Нет никакого официального предложения или интереса со стороны греческого клуба. Вместо этого я провёл переговоры с «Ростовом» и могу сказать, что мы близки к заключению соглашения. Это большой российский клуб, который показал, что заинтересован во мне, - цитирует Вилужа gazzetta.gr.

Ранее СМИ писали об интересе к 28-летнему защитнику со стороны греческого АЕКа и румынского «Стяуа».

В минувшем сезоне чемпионата Польши 28-летний поляк принял участие в 20 матчах за «Лех», в составе которого стал бронзовым призером чемпионата Польши.

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