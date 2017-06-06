Туран объявил о завершении карьеры в сборной после скандала в самолете

Турецкий полузащитник «Барселоны» Арда Туран объявил об окончании выступлений за национальную команду. Об этом сообщает французское издание France Football.

– Я думаю, что время пришло. Я завершаю свою карьеру в национальной команде. Я люблю свою страну, я люблю свой флаг. Я всегда говорил: «Если вы хотите, я уйду...», – сказал Туран в ходе пресс-конференции перед отборочным матчем ЧМ-2018 против команды Косово.

Ранее сообщалось, что игрок вступил в потасовку на самолете с журналистом. Позже полузащитник был отчислен из состава национальной команды.