«Милан» продлил контракт со Сторари

Итальянский «Милан» продлил контракт с опытным вратарем Марко Сторари, сообщает официальный сайт клуба серии А.

Новое соглашение с 40-летним итальянцем рассчитано до 30 июня 2018 года.

«Несмотря на то, что Сторари не играл, он тем не менее на протяжении последних шести месяцев играл важную роль в развитии и повышении уровня игры Доннаруммы, Плиццари и Гуарноне», - говорится в пресс-релизе.

Минувший сезон Сторари начал в «Кальяри», за который провел 15 матчей в серии А и одну игру в Кубке Италии. В январе вратарь перешел в «Милан», но не провел в его составе ни одной игры.