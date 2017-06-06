«Милан» продлил контракт со Сторари
Источник: ФК «Милан»Комментарии
Итальянский «Милан» продлил
контракт с опытным вратарем Марко Сторари, сообщает официальный сайт клуба
серии А.
Новое соглашение с 40-летним
итальянцем рассчитано до 30 июня 2018 года.
«Несмотря на то, что Сторари
не играл, он тем не менее на протяжении последних шести месяцев играл важную
роль в развитии и повышении уровня игры Доннаруммы, Плиццари и Гуарноне», - говорится
в пресс-релизе.
Минувший сезон Сторари начал в «Кальяри», за который провел 15 матчей в серии А и одну игру в Кубке Италии. В январе вратарь перешел в «Милан», но не провел в его составе ни одной игры.
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