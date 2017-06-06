Агент: «Зенит» ведет переговоры с Камехо и Нильссоном

Волейбольный агент Дмитрий Резванов сообщил, что петербургский «Зенит» ведет переговоры с диагональным Маркусом Нильссоном и доигровщиком Ореолом Камехо.



«Зенит» ведет переговоры с Камехо и Нильссоном. Контракты с ними еще не подписаны. Уже оформлены соглашения с российскими волейболистами: блокирующими Александром Волковым, Андреем Ащевым и Сергеем Червяковым, доигровщиками Денисом Шипотько, Евгением Сивожелезом, Александром Болдыревым, либеро Артемом Зеленковым, связующими Павлом Панковым и Максимом Шульгиным. Диагональным будет Филипп Воронков из «Енисея». Главным тренером будет Александр Климкин», - приводит «Р-Спорт» слова Резванова.



Ранее представитель «Газпрома» Сергей Куприянов сообщил, что по инициативе компании принято решение о создании в Санкт-Петербурге волейбольного клуба «Зенит», который начнет выступать уже с сезона-2017/18. Камехо и Нильссон ранее играли за новосибирский «Локомотив». Шведский диагональный побеждал с новосибирским клубом в Лиге чемпионов.