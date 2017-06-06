Агент: «Зенит» ведет переговоры с Камехо и Нильссоном
Волейбольный агент Дмитрий Резванов сообщил, что петербургский «Зенит»
ведет переговоры с диагональным Маркусом Нильссоном и доигровщиком
Ореолом Камехо.
«Зенит» ведет переговоры с Камехо и Нильссоном.
Контракты с ними еще не подписаны. Уже оформлены соглашения с российскими
волейболистами: блокирующими Александром Волковым, Андреем Ащевым и Сергеем
Червяковым, доигровщиками Денисом Шипотько, Евгением Сивожелезом, Александром
Болдыревым, либеро Артемом Зеленковым, связующими Павлом Панковым и Максимом
Шульгиным. Диагональным будет Филипп Воронков из «Енисея». Главным тренером
будет Александр Климкин», - приводит «Р-Спорт» слова Резванова.
Ранее представитель «Газпрома» Сергей Куприянов сообщил, что по инициативе компании принято решение о создании в Санкт-Петербурге волейбольного клуба «Зенит», который начнет выступать уже с сезона-2017/18. Камехо и Нильссон ранее играли за новосибирский «Локомотив». Шведский диагональный побеждал с новосибирским клубом в Лиге чемпионов.