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Агент: «Зенит» ведет переговоры с Камехо и Нильссоном

Источник:  «Р-Спорт»Комментарии

Волейбольный агент Дмитрий Резванов сообщил, что петербургский «Зенит» ведет переговоры с диагональным Маркусом Нильссоном и доигровщиком Ореолом Камехо.

«Зенит» ведет переговоры с Камехо и Нильссоном. Контракты с ними еще не подписаны. Уже оформлены соглашения с российскими волейболистами: блокирующими Александром Волковым, Андреем Ащевым и Сергеем Червяковым, доигровщиками Денисом Шипотько, Евгением Сивожелезом, Александром Болдыревым, либеро Артемом Зеленковым, связующими Павлом Панковым и Максимом Шульгиным. Диагональным будет Филипп Воронков из «Енисея». Главным тренером будет Александр Климкин», - приводит «Р-Спорт» слова Резванова.

Ранее представитель «Газпрома» Сергей Куприянов сообщил, что по инициативе компании принято решение о создании в Санкт-Петербурге волейбольного клуба «Зенит», который начнет выступать уже с сезона-2017/18. Камехо и Нильссон ранее играли за новосибирский «Локомотив». Шведский диагональный побеждал с новосибирским клубом в Лиге чемпионов.

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