Герус стал игроком ПФК «Кристалл»

Вратарь Роман Герус перешел в пляжный футбольный клуб «Кристалл» из Петербурга, сообщает официальный сайт команды.

Футболист уже присоединился к клубу и провел несколько тренировок. 36-летний вратарь заявлен на чемпионат России, который начнется 13 июня.

Напомним, Роман Герус завершил карьеру в большом футболе 2016 году, последним клубом вратаря стал тульский «Арсенал». Кроме того, Герус выступал за такие клубы, как «Черноморец», «Луч-Энергия», «Сатурн», «Ростов» и «Амкар».