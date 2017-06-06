Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Нэшвилл4 : 1Питтсбург
Футбол  Дания- : -Германия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Герус стал игроком ПФК «Кристалл»

Источник:  ФК «Кристалл» (пляжный футбол)Комментарии

Вратарь Роман Герус перешел в пляжный футбольный клуб «Кристалл» из Петербурга, сообщает официальный сайт команды.

Футболист уже присоединился к клубу и провел несколько тренировок. 36-летний вратарь заявлен на чемпионат России, который начнется 13 июня.

Напомним, Роман Герус завершил карьеру в большом футболе 2016 году, последним клубом вратаря стал тульский «Арсенал». Кроме того, Герус выступал за такие клубы, как «Черноморец», «Луч-Энергия», «Сатурн», «Ростов» и «Амкар».

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Арсенал» расторг контракты с Герусом, Шешуковым и еще шестью игрокамиТульский «Арсенал» расторг контракты с восемью футболистами команды. Об этом сообщил генеральный директор клуба Дмитрий Балашов.«Арсенал» отзаявил семерых игроковТульский «Арсенал» расстался с семью игроками.Форвард «Арсенала» Шевченко из-за травмы пропустит матч с «Зенитом»Нападающий тульского «Арсенала» Игорь Шевченко не сыграет в матче шестого тура чемпионата России с «Зенитом».Вратарь «Арсенала» Герус выбыл на 3-4 неделиГолкипер тульского «Арсенала» Роман Герус сломал палец на тренировке команды, сообщает официальный твиттер клуба.Роман Герус: Удачно играю против «Рубина»Вратарь тульского «Арсенала» Роман Герус рассказал о предстоящем матче с «Рубином» в рамках 2-го тура РФПЛ.Роман Герус: Начинать со «Спартаком» – хорошая приметаНовичок тульского «Арсенала», голкипер Роман Герус, поделился хорошими воспоминаниями от встречи с московским «Спартаком».Роман Герус стал игроком «Арсенала»35-летний голкипер Роман Герус стал игроком тульского «Арсенала».Герус покидает «Амкар»Вратарь Роман Герус покидает перский «Амкар», сообщает официальный сайт клуба РФПЛ.Роман Герус прибыл на просмотр в тульский «Арсенал»Бывший голкипер «Амкара» Роман Герус может продолжить карьеру в тульском «Арсенале», сообщает пресс-атташе «канониров» Евгений Овсянников.Роман Герус: Англия - фаворит нашей группы, хотя эта команда уже не так сильна, как раньшеГолкипер пермского «Амкара» Роман Герус поделился своим мнением о соперниках сборной России на групповом этапе Евро-2016.Роман Герус: Не сказал бы, что результат матча со «Спартаком» закономерен. Мы упустили победуГолкипер «Амкара» Роман Герус подвел итоги контрольного матча со «Спартаком» (2:2), который состоялся на базе красно-белых в Тарасовке.Александр Бубнов: Три гола «Спартака» - следствие грубых ошибок «Амкара»Эксперт Александр Бубнов высказал мнение о матче «Амкар» - «Спартак», в котором красно-белые добились победы.Роман Герус: Постараемся обыграть ЦСКА и взять 3 очка на «Арене Химки»Голкипер пермского «Амкара» Роман Герус поделился ожиданиями от матча 4-го тура чемпионата России с ЦСКА.Роман Герус: В матче с ЦСКА нужно будет очень быстро принимать решенияГолкипер «Амкара» Роман Герус поделился ожиданиями от матча 4-го тура российской премьер-лиги против ЦСКА.Андрей Дикань: Смолов круче Кокорина. Он же в «Краснодаре»Андрей Дикань: Смолов круче Кокорина. Он же в «Краснодаре»В интервью корреспонденту Sovsport.ru голкипер «Краснодара» вступился за Романа Геруса, выразил восхищение игрой Романа Широкова и назвал свой истинный возраст.Андрей Дикань: Искренне жаль Геруса. Никто от таких ошибок не застрахованВратарь «Краснодара» Андрей Дикань в интервью корреспонденту Sovsport.ru оценил эпизод с голом Сергея Петрова в ворота «Амкара» в матче первого тура чемпионата России.«Чуть больше месяца прошло после окончания прошлого чемпионата? Тем не менее, соскучились». Обзор первого тура РФПЛ«Чуть больше месяца прошло после окончания прошлого чемпионата? Тем не менее, соскучились». Обзор первого тура РФПЛSovsport.ru подводит итоги первого тура.Роман Герус: Полностью признаю свою ошибкуВратарь пермского «Амкара» Роман Герус после поражения от «Краснодара» в матче первого тура РФПЛ взял на себя вину за результат.«Амкар» на своем поле проиграл «Краснодару» из-за ошибки вратаря«Краснодар» на выезде обыграл пермский «Амкар» в рамках первого тура чемпионата России по футболу.Роман Герус продлил контракт с «Амкаром» на один годВратарь Роман Герус продлил контракт с «Амкаром» на один сезон.
Футбол
Евгений Ловчев: Смолов показал – у нас есть мастера
Футбол
Сборная России тренируется в полном составе
Футбол
Балотелли продолжит карьеру в дортмундской «Боруссии»
Футбол
Лучано Спаллетти: С руководством «Интера» пожали друг другу руки
все новости
Роман Герус
Роман Герусвсе новости