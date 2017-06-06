Боккетти – Зобнину: Возвращайся скорее на поле!
Источник: InstagramКомментарии
Защитник «Спартака» Сальваторе Боккетти поддержал полузащитника красно-белых Романа Зобнина, получившего серьезную травму в товарищеском матче сборной России против Венгрии (3:0).
«Мы с тобой. Здоровья, брат! Возвращайся скорее на поле!» – написал Боккетти в своем инстаграме.
По итогам обследования, которое состоялось сегодня в Москве, у Зобнина диагностированы повреждения боковой и крестообразной связок коленного сустава разной степени выраженности. Врач сборной России Эдуард Безуглов рассказал, что срок восстановления полузащитника ориентировочно займут около 4,5-5 месяцев.
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