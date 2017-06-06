Сборная Узбекистана обыграла команду Таиланда
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Футболисты сборной Узбекистана переиграли
команду Таиланда в товарищеском матче.
Встреча, прошедшая во вторник в Ташкенте,
завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев поля. В их составе мячи забили
Темурходжа Абдухоликов на 67-й минуте и Сардор Рашидов, отличившийся в
компенсированное время второго тайма.
Сборная Узбекистана в третьем раунде
отборочного турнира (зона - Азия) чемпионата мира 2018 года занимает третье
место в группе А с 12 очками после семи туров, продолжая борьбу за прямую
путевку на ЧМ-2018.
Команда
Таиланда с одним очком идет на шестой позиции в группе B и уже лишилась шансов
на поездку в Россию.
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