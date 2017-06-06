Сборная Узбекистана обыграла команду Таиланда

Футболисты сборной Узбекистана переиграли команду Таиланда в товарищеском матче.

Встреча, прошедшая во вторник в Ташкенте, завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев поля. В их составе мячи забили Темурходжа Абдухоликов на 67-й минуте и Сардор Рашидов, отличившийся в компенсированное время второго тайма.

Сборная Узбекистана в третьем раунде отборочного турнира (зона - Азия) чемпионата мира 2018 года занимает третье место в группе А с 12 очками после семи туров, продолжая борьбу за прямую путевку на ЧМ-2018.

Команда Таиланда с одним очком идет на шестой позиции в группе B и уже лишилась шансов на поездку в Россию.