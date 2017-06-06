Толпеко остается в «Спартаке»

Московский «Спартак» подписал на год контракт с нападающим Денисом Толпеко, сообщает официальный сайт КХЛ.

Ранее в мае московский клуб сообщал, что Толпеко покидает клуб.

32-летний Толпеко перешел в «Спартак» из «Сочи» в минувшем сезоне. Всего в регулярном чемпионате форвард отыграл 46 матчей, в которых набрал 10 (4+6) очков за результативность при показателе полезности «минус четыре».

Ранее Толпеко выступал за «Амур», «Торпедо», «Салават Юлаев», «Нефтехимик» и московское «Динамо». В КХЛ он сыграл 379 матчей, набрав 111 (49+62) очков.