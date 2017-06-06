Толпеко остается в «Спартаке»
Источник: КХЛКомментарии
Московский «Спартак» подписал на год контракт с
нападающим Денисом Толпеко, сообщает официальный сайт КХЛ.
Ранее в мае московский клуб сообщал, что Толпеко
покидает клуб.
32-летний Толпеко перешел в «Спартак» из «Сочи»
в минувшем сезоне. Всего в регулярном чемпионате форвард отыграл 46 матчей, в
которых набрал 10 (4+6) очков за результативность при показателе полезности «минус
четыре».
Ранее Толпеко выступал за «Амур», «Торпедо»,
«Салават Юлаев», «Нефтехимик» и московское «Динамо». В КХЛ он сыграл 379 матчей,
набрав 111 (49+62) очков.
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