Нападающий «Рейнджерс» Фаст пропустит 5 месяцев

Питер Лавиолетт: Когда нам не хватало Фишера и Джохансена, то Годро пахал за всех

Главный тренер «Нэшвилла» Питер Лавиолетт прокомментировал игру нападающего «Предаторз» Фредерика Годро, забросившего в финальной серии против «Питтсбурга» три шайбы.