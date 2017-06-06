Нападающий «Рейнджерс» Фаст пропустит 5 месяцев
Форварду «Рейнджерс» Йесперу Фасту сделали операцию на левом бедре, и он, вероятно, пропустит начало следующего сезона. Об этом сообщает официальный сайт НХЛ.
Предполагается, что на восстановление хоккеисту потребуется пять месяцев.
Напомним, что 25-летний Фаст в 68 играх регулярного сезона он набрал 21 (6+15) очко. В розыгрыше Кубка Стэнли на его счету шесть (3+3) баллов в 12 матчах.
«Рейнджерс» проиграли во втором раунде Кубка Стэнли «Оттаве» в шести встречах.
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