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Нападающий «Рейнджерс» Фаст пропустит 5 месяцев

Источник:  Национальная Хоккейная Лига (НХЛ)Комментарии

Форварду «Рейнджерс» Йесперу Фасту сделали операцию на левом бедре, и он, вероятно, пропустит начало следующего сезона. Об этом сообщает официальный сайт НХЛ.

Предполагается, что на восстановление хоккеисту потребуется пять месяцев.

Напомним, что 25-летний Фаст в 68 играх регулярного сезона он набрал 21 (6+15) очко. В розыгрыше Кубка Стэнли на его счету шесть (3+3) баллов в 12 матчах.

«Рейнджерс» проиграли во втором раунде Кубка Стэнли «Оттаве» в шести встречах.

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