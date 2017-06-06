Анна Чакветадзе: Хачанова подвел юношеский максимализм

Экс-пятая ракетка мира Анна Чакветадзе прокомментировала выступление Карен Хачанова на «Ролан Гарросе».

Напомним, 21-летний россиянин в четвертом круге уступил в трех сетах первой ракетке мира Энди Маррею.

– Карен, конечно, приятно удивил на этом турнире. Но с Марреем у него не сложилось, – рассказала Чакветадзе в интервью «Советскому спорту». – Все-таки, Энди – игрок другого уровня. Это не Бердых и не Изнер. У него больше опыта, он любит подолгу разыгрывать мяч, затягивает соперника своими вязкими ударами и безупречно действует в защите. В матче с шотландцем нужна выдержка, стабильность. Его нельзя победить, пытаясь выиграть очко в два-три удара. Карена здесь подвел какой-то юношеский максимализм. Он часто торопил события, пытаясь сыграть эффектно, пробить навылет в тех ситуациях, когда стоило потерпеть и лучше подготовить атаку. Но тут его можно понять. Энди способен вернуть любой мяч, с ним нельзя ни на секунду расслабиться. Напряжение копится – и в итоге приводит к ошибкам. Хачанову нужно больше опыта подобных матчей – на таком уровне и с такими теннисистами. Пока ему просто рано обыгрывать Маррея. Но время Карена еще обязательно придет.