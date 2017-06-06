Анна Чакветадзе: Кузнецовой не хватило эмоций

Экс-пятая ракетка мира Анна Чакветадзе поделилась мнением относительно выступления Светланы Кузнецовой на «Ролан Гарросе».

Напомним, что Кузнецова единственной из россиянок дошла до четвертого круга, но там уступила представительнице Дании Каролине Возняцки в трех партиях.

– Светлане не хватило эмоций. На протяжении всего матча с Возняцки она пыталась завести себя, но не смогла. И от своей команды нужной энергии не получила. Отсюда – эти провалы в первом сете и в самом начале третьей партии. Один раз Кузнецова сумела исправить ситуацию. Во второй – уже нет, – рассказала Чакветадзе в интервью «Советскому спорта». – На самом деле было видно – она находится не в самой лучшей форме. Где-то ей не хватало резкости в перемещении по корту, четкости в работе ног. Это нюансы, которые сильно влияют на твой теннис, особенно – на грунте. Но в любом случае Светлана могла обыгрывать Возняцки. Даже больше – бороться за титул. Без Серены Уильямс, без Марии Шараповой конкуренция снизилась, и игрок такого уровня, как Кузнецова, безусловно считался в Париже фаворитом. Жаль, что правильно себя настроить и справиться с волнением Светлана не смогла.