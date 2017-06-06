Остапенко сыграет с Бачински в полуфинале «Ролан Гаррос»
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Представительница Латвии Елена
Остапенко вышла в полуфинал Открытого чемпионата Франции по теннису, где
встретится со швейцаркой Тимя Бачински.
Остапенко в своем
четвертьфинале победила Каролину Возняцки - 4:6, 6:2, 6:2. Соперницы провели на
корте 1 час 53 минуты.
Бачински в четвертьфинале была
сильнее 13-й ракетки турнира француженки Кристины Младенович - 6:4. 6:4. Матч
продолжался 1 час 49 минут.
Турнир серии «Большого
шлема» Roland Garros
Общий призовой фонд 32 017 500 евро
Открытые корты, грунт
Женщины
Одиночный разряд
Париж (Франция)
1/4 финала
Матч
Остапенко Е. (Латвия) - Возняцки К. (Дания) - 4:6, 6:2, 6:2
Место и дата
06 июня 15:00, , Онлайн-трансляция
Матч
Младенович К. (Франция) - Бачински Т. (Швейцария) - 4:6, 4:6
Место и дата
06 июня 15:00, , Онлайн-трансляция
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