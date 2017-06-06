Анна Чакветадзе: Рублеву надо изменить подход к работе

Экс-пятая ракетка мира Анна Чакветадзе прокомментировала результаты 19-летнего россиянина Андрея Рублева. Напомним, что Рублев вылетел в первом круге «Ролан Гаррос».

– Как и Карен Хачанов, Андрей рано заявил о себе. Мы ждем, когда он серьезно прибавит. Прогресс есть, но пока сложилось ощущение, что Рублеву не хватает профессионализма. Если тот же Хачанов всегда выглядит спокойным и собранным, то Рублева подводят эмоции. Ему бы изменить свое отношение к тренировкам и к матчам, где-то – чуть-чуть расслабиться и переставить давить на себя… Всем нравится теннис Андрея – яркий, захватывающий. Но ему еще нужно созреть. Повзрослеть. Может, через год, может, через два, но он обязательно выстрелит так же, как Хачанов – на турнире в Париже, – рассказала Чакветадзе в интервью «Советскому спорту».