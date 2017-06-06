Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Нэшвилл4 : 1Питтсбург
Футбол  Дания1 : 0Германия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Анна Чакветадзе: Рублеву надо изменить подход к работе

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Экс-пятая ракетка мира Анна Чакветадзе прокомментировала результаты 19-летнего россиянина Андрея Рублева. Напомним, что Рублев вылетел в первом круге «Ролан Гаррос».

– Как и Карен Хачанов, Андрей рано заявил о себе. Мы ждем, когда он серьезно прибавит. Прогресс есть, но пока сложилось ощущение, что Рублеву не хватает профессионализма. Если тот же Хачанов всегда выглядит спокойным и собранным, то Рублева подводят эмоции. Ему бы изменить свое отношение к тренировкам и к матчам, где-то – чуть-чуть расслабиться и переставить давить на себя… Всем нравится теннис Андрея – яркий, захватывающий. Но ему еще нужно созреть. Повзрослеть. Может, через год, может, через два, но он обязательно выстрелит так же, как Хачанов – на турнире в Париже, – рассказала Чакветадзе в интервью «Советскому спорту».

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Хачанов удивил спокойствием». Чакветадзе – об итогах выступления россиян на РГ«Хачанов удивил спокойствием». Чакветадзе – об итогах выступления россиян на РГЭкс-пятая ракетка мира Анна Чакветадзе – об итогах выступления россиян в одиночной сетке «Ролан Гарроса».Остапенко сыграет с Бачински в полуфинале «Ролан Гаррос»Представительница Латвии Елена Остапенко вышла в полуфинал Открытого чемпионата Франции по теннису, где встретится со швейцаркой Тимя Бачински.Анна Чакветадзе: Кузнецовой не хватило эмоцийЭкс-пятая ракетка мира Анна Чакветадзе поделилась мнением относительно выступления Светланы Кузнецовой на «Ролан Гарросе».Анна Чакветадзе: Хачанова подвел юношеский максимализмЭкс-пятая ракетка мира Анна Чакветадзе прокомментировала выступление Карен Хачанова на «Ролан Гарросе».Самое нелюбимое место Шараповой. Что творится в теннисных раздевалкахСамое нелюбимое место Шараповой. Что творится в теннисных раздевалкахВ разгар Открытого чемпионата Франции «Советский спорт» перевел рассказал CNN Sport о том, что представляют из себя теннисные раздевалки.Каролин Гарсия: Никогда не хотела с кем-то ссоритьсяФранцуженка Каролин Гарсия прокомментировала победу над своей соотечественницей Ализе Корне в четвёртом круге «Ролан Гаррос».Плишкова стала четвертьфиналисткой «Ролан Гаррос»Чешская теннисистка Каролина Плишкова пробилась в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции-2017.Гарсия вышла в четвертьфинал «Ролан Гаррос»Французская теннисистка Каролин Гарсия преодолела барьер четвертого раунда на Открытом чемпионате Франции, который проходит в Париже.Чилич на отказе Андерсона вышел в четвертьфинал «Ролан Гаррос»Хорватский теннисист Марин Чилич пробился в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции, который проходит в Париже.Вавринка вышел в четвертьфинал «Ролан Гаррос»Швейцарский теннисист Стэн Вавринка пробился в 1/4 финала Открытого чемпионата Франции, который проходит в Париже.Не справился с первым. Хачанов уступил Маррею в ПарижеНе справился с первым. Хачанов уступил Маррею в ПарижеКарен Хачанов последним из наших теннисистов покинул одиночный разряд Открытого чемпионата Франции.Кузнецова и Младенович не смогли пробиться в четвертьфинал «Ролан Гаррос»Россиянка Светлана Кузнецова и француженка Кристина Младенович не смогли выйти в четвертьфинал «Ролан Гаррос»-2017.Нисикори обыграл Вердаско и вышел в 1/4 финала «Ролан Гаррос»Матч 1/8 финала «Ролан Гаррос» между японцем Кеи Нисикори и испанцем Фернандо Вердаско завершился победой японского теннисиста. Итоговый счет матча – 0:6, 6:4, 6:4, 6:0 в пользу Нисикори.Евгений Кафельников: Хачанову не хватило уверенностиБывший теннисист Евгений Кафельников подвел итоги поражения Карена Хачанова от Энди Маррэя в четвертом круге «Ролан Гаррос».Владимир Камельзон: Хачанов не выглядел мальчиком для битьяТренер олимпийской сборной России Владимир Камельзон прокомментировал поражение Карена Хачанова от Энди Маррэя в четвертом круге «Ролан Гаррос».Макарова и Веснина обыграли Клепач и Мартинес в третьем раунде «Ролан Гаррос»Матч третьего раунда «Ролан Гаррос» в женском парном разряде между российским дуэтом Екатерина Макарова/Елена Веснина и дуэтом Андрея Клепач (Словения)/Мария Хосе Мартинес Санчес завершился победой россиянок. Итоговый счет матча - 3:6, 6:3, 6:2.Маррэй обыграл Хачанова в 1/8 финала «Ролан Гаррос»Матч 1/8 финала «Ролан Гаррос» в мужском одиночном разряде между россиянином Кареном Хачановым и британцем Энди Маррэем завершился победой британского теннисиста. Итоговый счет матча – 6:3. 6:4, 6:4 в пользу Маррэя.Свитолина обыграла Мартич и вышла в 1/4 финала «Ролан Гаррос»Матч 1/8 финала «Ролан Гаррос» в женском одиночном разряде между украинкой Элиной Свитолиной и хорваткой Петрой Мартич завершился победой украинской теннисистки. Итоговый счет матча – 4:6, 6:3, 7:5 в пользу Свитолины.Барти и Деллаква обыграли Гаврилову и Павлюченкову в третьем раунде «Ролан Гаррос»Матч третьего раунда «Ролан Гаррос» в женском парном разряде между австралийской парой Эшли Барти/Кейси Деллаква и российско-австралийской пары Дарья Гаврилова/Анастасия Павлюченкова завершился победой Барти и Деллаквы. Итоговый счет матча – 7:6 (2), 6:4.Халеп обыграла Суарес Наварро и вышла в 1/4 финала «Ролан Гаррос»Матч 1/8 финала «Ролан Гаррос» в женском одиночном разряде между румынкой Симоной Халеп и испанкой Карлой Суарес Наварро завершился победой румынской теннисистки. Итоговый счет матча – 6:1, 6:1 в пользу Халеп.
Футбол
Президент «Терека» продемонстрировал новый логотип грозненской команды (фото)
Теннис
Анна Чакветадзе: Рублеву надо изменить подход к работе
Футбол
Туран объявил о завершении карьеры в сборной после скандала в самолете
Футбол
Защитник «Леха» Вилуж близок к переходу в «Ростов»
все новости
Анна Чакветадзе
Анна Чакветадзевсе новости
Андрей Рублев
Андрей Рублеввсе новости
ATP Tour
ATP Tour
Roland Garros
Roland Garrosтаблицакалендарьстатистикатексты/новости