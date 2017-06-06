Лю Хуншен: Игроки успели понять, что китайская медицина - лучшая для реабилитации
Источник: RT на русскомКомментарии
Бывший врач московского «Спартака» Лю Хуншен рассказал, кто из игроков чаще остальных приходил к нему на процедуры.
- В прошедшем сезоне лечились в основном русские ребята. Всегда ходили ко мне Денис Глушаков, Артём Ребров, Дмитрий Комбаров. Легионеры реже заглядывали, из них чаще всего обращался Джано Ананидзе. Все игроки успели понять, что китайская медицина - лучшая для реабилитации, - рассказал Лю в интервью RT.
Напомним, что 2 июня «Спартак» объявил об уходе Лю Хуншена из команды.
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