«Куньлунь» подписал Блэкера, Вона и Дефацио

Китайский «Куньлунь» подписал контракт с тремя игроками – защитником Джесси Блэкером, а также нападающими Брэндоном Воном и Брэндоном Дефацио. Об этом сообщает официальный сайт КХЛ.

26-летний Блэкер прошлый сезон отыграл в Германии, где провел 46 матчей в регулярном чемпионате и набрал 34 (8+26) очка. 30-летний Вон также играл в Германии и в 44 встречах набрал 61 (25+36) очков. На счету 28-летнего Дефазио 76 игр в АХЛ за «Техас» и 47 (22+25) очков.

Напомним, что в минувшем сезоне-2016/17 «Куньлунь» занял восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ и проиграл магнитогорскому «Металлургу» со счетом 1-4 на старте розыгрыша Кубка Гагарина.