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Президент «Терека» продемонстрировал новый логотип грозненской команды (фото)

Источник:  InstagramКомментарии

Президент «Терека» Магомед Даудов объявил о переименовании клуба в «Ахмат» и продемонстрировал в своем инстаграм новый логотип грозненцев.

Ранее Совет клуба принял решение о переименовании клуба из Грозного в «Ахмат».

Напомним, что по итогам завершившегося чемпионата России «Терек» занял пятое место. По окончании сезона команду возглавил Олег Кононов.

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