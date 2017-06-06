Президент «Терека» продемонстрировал новый логотип грозненской команды (фото)
Источник: InstagramКомментарии
Президент «Терека» Магомед Даудов объявил о переименовании клуба в «Ахмат» и продемонстрировал в своем инстаграм новый логотип грозненцев.
Ранее Совет клуба принял решение о переименовании клуба из Грозного в «Ахмат».
Напомним,
что по итогам завершившегося чемпионата России «Терек» занял пятое место. По окончании сезона команду возглавил Олег Кононов.
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