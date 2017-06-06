Консейсау покинул пост наставника «Нанта», чтобы возглавить «Порту»

Португальский специалист Сержиу Консейсау ушел в отставку с поста главного тренера французского «Нанта», чтобы возглавить португальский «Порту», сообщает официальный сайт французской команды.

42-летний португальский тренер, чей контракт с «Нантом» был рассчитан до конца июня 2020 года, сообщил руководству клуба о намерении оставить свой пост и немедленно присоединиться к «Порту».

Консейсау возглавил «Нант» в декабре 2016 года, когда команда находилась на предпоследнем 19-м месте в зоне вылета из Лиги 1, имея в активе 13 очков после 16 матчей. Под его руководством «канарейки» не только смогли сохранить прописку в дивизионе, но и финишировали на седьмой позиции.