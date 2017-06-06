Сборная Украины в Граце проиграла мальтийцам
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Футболисты сборной Украины в
товарищеском матче уступили команде Мальты.
Встреча, прошедшая во вторник
в австрийском Граце на стадионе «Арнольд Шварценеггер», завершилась со счетом
1:0 в пользу мальтийцев. На 14-й минуте точный удар нанес полузащитник Зак
Мускат. Отметим, что в сборной Украины первые 45 минут отыграли Андрей
Ярмоленко и Евгений Селезнев, а Евгений Коноплянка провел на поле весь второй
тайм.
11 июня в выездном матче отборочного
цикла к чемпионату мира-2018 сборная Украины в гостях сыграет с финнами, а
команда Мальты 10 июня в гостях сразится со словенцами.
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