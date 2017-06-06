Сборная Украины в Граце проиграла мальтийцам

Футболисты сборной Украины в товарищеском матче уступили команде Мальты.

Встреча, прошедшая во вторник в австрийском Граце на стадионе «Арнольд Шварценеггер», завершилась со счетом 1:0 в пользу мальтийцев. На 14-й минуте точный удар нанес полузащитник Зак Мускат. Отметим, что в сборной Украины первые 45 минут отыграли Андрей Ярмоленко и Евгений Селезнев, а Евгений Коноплянка провел на поле весь второй тайм.

11 июня в выездном матче отборочного цикла к чемпионату мира-2018 сборная Украины в гостях сыграет с финнами, а команда Мальты 10 июня в гостях сразится со словенцами.