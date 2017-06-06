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Завершился третий игровой день EPICENTER: Moscow

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Завершился третий игровой день группового этапа EPICENTER: Moscow.

6 июня:

Evil Geniuses 2-0 Planet Odd 
LGD.Forever Young 2-0 Natus Vincere
Virtus.pro 2-1 Invictus Gaming
OG 1-2 Team Liquid
Natus Vincere 0-2 Team Secret 
Planet Odd 2-0 Clutch Gamers

7 июня:

OG - Team Secret 
Clutch Gamers - Evil Geniuses
Natus Vincere - Team Liquid
Invictus Gaming - Planet Odd
Evil Geniuses - Virtus.pro
Team Secret - LGD.Forever Young


EPICENTER: Moscow проходит с 4 по 11 июня. Матчи плей-офф примет спортивный комплекс «ВТБ Ледовый Дворец». Призовой фонд чемпионата составляет 500 000 долларов.

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