Завершился третий игровой день EPICENTER: Moscow
Завершился третий игровой день группового этапа EPICENTER: Moscow.
6 июня:
Evil Geniuses 2-0 Planet Odd
LGD.Forever Young 2-0 Natus Vincere
Virtus.pro 2-1 Invictus Gaming
OG 1-2 Team Liquid
Natus Vincere 0-2 Team Secret
Planet Odd 2-0 Clutch Gamers
7 июня:
OG - Team Secret
Clutch Gamers - Evil Geniuses
Natus Vincere - Team Liquid
Invictus Gaming - Planet Odd
Evil Geniuses - Virtus.pro
Team Secret - LGD.Forever Young
EPICENTER: Moscow проходит с 4 по 11 июня. Матчи плей-офф примет спортивный комплекс «ВТБ Ледовый Дворец». Призовой фонд чемпионата составляет 500 000 долларов.
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