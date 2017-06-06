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Алексей Миранчук подписал новый четырехлетний контракт с «Локомотивом»

Источник:  ФК «Локомотив»Комментарии
Алексей Миранчук подписал новый четырехлетний контракт с «Локомотивом»
Фото: ФК «Локомотив»

Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук подписал новый четырехлетний контракт с клубом. Об этом сообщает официальный сайт железнодорожников.

– Воспитанник нашего клуба, игрок сборной связал свое будущее с «Локо». Мы верим в большое будущее Алексея и желаем ему всяческих успехов. Хотел бы отметить позицию представителей футболиста, которые в качестве главного приоритета определили профессиональный рост Алексея, его преданность клубу, – приводит слова президента «Локомотива» Ильи Геркуса официальный сайт клуба.

В 34 матчах нынешнего сезона за «Локомотив» Миранчук забил 5 голов и сделал 10 голевых передач.

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