Алексей Миранчук: Хотел бы поблагодарить болельщиков за поддержку и клуб – за доверие
Источник: ФК «Локомотив»Комментарии
Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук прокомментировал подписание нового четырехлетнего контракта с клубом.
– Сегодня я счастлив. Хотел бы поблагодарить болельщиков за поддержку и клуб – за доверие. Верю, что у нас всё получится. Здорово, что мы будем играть вместе с братом, – приводит слова Миранчука официальный сайт «Локомотива».
В 34 матчах нынешнего сезона за «Локомотив» Миранчук забил 5 голов и сделал 10 голевых передач.
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