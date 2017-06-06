Алексей Миранчук: Хотел бы поблагодарить болельщиков за поддержку и клуб – за доверие

Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук прокомментировал подписание нового четырехлетнего контракта с клубом.

– Сегодня я счастлив. Хотел бы поблагодарить болельщиков за поддержку и клуб – за доверие. Верю, что у нас всё получится. Здорово, что мы будем играть вместе с братом, – приводит слова Миранчука официальный сайт «Локомотива».

В 34 матчах нынешнего сезона за «Локомотив» Миранчук забил 5 голов и сделал 10 голевых передач.