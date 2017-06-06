Виталий Носов: Шансов увидеть реальную борьбу в финале Единой лиги ВТБ не так много

Бывший баскетболист, двукратный серебряный призер чемпионатов мира Виталий Носов считает, что «Химкам» психологически будет сложно собраться и найти мотивацию биться с московским ЦСКА в финальной серии Единой лиги ВТБ.

«Шансов увидеть реальную борьбу в финале не так много, потому что с одной стороны, у «Химок» мало времени на восстановление после полуфинала, с другой стороны, задача на сезон уже выполнена, команда в Евролиге. Вопрос - есть ли у команды мотивация побеждать. Все в головах у игроков, говорить можно одно, но ментально будет очень сложно собраться, чтобы победить один из лучших клубов Европы», - приводит «Р-Спорт» слова Носова.

ЦСКА встретится с «Химками» в финале Единой лиги ВТБ, первые два матча серии до трех побед пройдут в четверг и субботу в Москве. «Химки», обыграв «Зенит» из Санкт-Петербурга в полуфинале со счетом 3-2 в серии, гарантировали себе участие в Евролиге в сезоне-2017/18.