Виталий Носов: Шансов увидеть реальную борьбу в финале Единой лиги ВТБ не так много
Бывший баскетболист, двукратный
серебряный призер чемпионатов мира Виталий Носов считает, что «Химкам» психологически
будет сложно собраться и найти мотивацию биться с московским ЦСКА в финальной
серии Единой лиги ВТБ.
«Шансов увидеть реальную борьбу в финале не так
много, потому что с одной стороны, у «Химок» мало времени на
восстановление после полуфинала, с другой стороны, задача на сезон уже
выполнена, команда в Евролиге. Вопрос - есть ли у команды мотивация побеждать.
Все в головах у игроков, говорить можно одно, но ментально будет очень сложно
собраться, чтобы победить один из лучших клубов Европы», - приводит «Р-Спорт»
слова Носова.
ЦСКА встретится с «Химками» в финале Единой лиги ВТБ, первые два матча серии до трех побед пройдут в четверг и субботу в Москве. «Химки», обыграв «Зенит» из Санкт-Петербурга в полуфинале со счетом 3-2 в серии, гарантировали себе участие в Евролиге в сезоне-2017/18.
Матч
Место и дата
08 июня 19:30, УСК ЦСКА, Онлайн-трансляция