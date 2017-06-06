Сборная Израиля дома ушла от поражения в матче с молдаванами
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Футболисты сборной Израиля в
товарищеском матче сыграли вничью с командой Молдавии.
Встреча, прошедшая во вторник
в израильском городе Нетания, завершилась результативной ничьей со счетом 1:1. В
начале второго тайма мяч забил полузащитник молдаван Раду Гынсарь. В компенсированное ко второму тайму время хозяева ушли от поражения - Бен Шахар реализовал пенальти.
11 июня в матче отборочного
цикла к чемпионату мира-2018 сборная Израиля примет албанцев, а молдаване в
этот день примут команду Грузии.
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