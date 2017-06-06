Сборная Израиля дома ушла от поражения в матче с молдаванами

Футболисты сборной Израиля в товарищеском матче сыграли вничью с командой Молдавии.

Встреча, прошедшая во вторник в израильском городе Нетания, завершилась результативной ничьей со счетом 1:1. В начале второго тайма мяч забил полузащитник молдаван Раду Гынсарь. В компенсированное ко второму тайму время хозяева ушли от поражения - Бен Шахар реализовал пенальти.

11 июня в матче отборочного цикла к чемпионату мира-2018 сборная Израиля примет албанцев, а молдаване в этот день примут команду Грузии.