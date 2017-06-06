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Российский борец Висаитов дисквалифицирован на 4 года за допинг

Источник:  Insidethegames.bizКомментарии

Объединенный мир борьбы (UWW) дисквалифицировал на четыре года российского борца Аслана Висаитова за нарушение антидопинговых правил, сообщает insidethegames.biz.

Сообщается, что в допинг-пробе россиянина, которую он сдал на молодежном чемпионате Европы в Венгрии в начале апреля 2017 года, были обнаружены следы препарата, включающего в себя гормоны и метаболические модуляторы, запрещенные Всемирным антидопинговым агентством (WADA).

После этого Висаитов был лишен серебряной медали прошедшего молодежного чемпионата Европы, завоеванной в соревнованиях по греко-римской борьбе в весовой категории до 66 килограммов.

Таким образом, дисквалификация Висаитова продлится до 23 апреля 2021 года.

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