Российский борец Висаитов дисквалифицирован на 4 года за допинг

Объединенный мир борьбы (UWW) дисквалифицировал на четыре года российского борца Аслана Висаитова за нарушение антидопинговых правил, сообщает insidethegames.biz.

Сообщается, что в допинг-пробе россиянина, которую он сдал на молодежном чемпионате Европы в Венгрии в начале апреля 2017 года, были обнаружены следы препарата, включающего в себя гормоны и метаболические модуляторы, запрещенные Всемирным антидопинговым агентством (WADA).

После этого Висаитов был лишен серебряной медали прошедшего молодежного чемпионата Европы, завоеванной в соревнованиях по греко-римской борьбе в весовой категории до 66 килограммов.

Таким образом, дисквалификация Висаитова продлится до 23 апреля 2021 года.