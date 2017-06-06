Российский борец Висаитов дисквалифицирован на 4 года за допинг
Источник: Insidethegames.bizКомментарии
Объединенный мир борьбы (UWW)
дисквалифицировал на четыре года российского борца Аслана Висаитова за
нарушение антидопинговых правил, сообщает insidethegames.biz.
Сообщается, что в допинг-пробе
россиянина, которую он сдал на молодежном чемпионате Европы в Венгрии в начале
апреля 2017 года, были обнаружены следы препарата, включающего в себя гормоны и
метаболические модуляторы, запрещенные Всемирным антидопинговым агентством
(WADA).
После этого Висаитов был лишен
серебряной медали прошедшего молодежного чемпионата Европы, завоеванной в
соревнованиях по греко-римской борьбе в весовой категории до 66 килограммов.
Таким образом, дисквалификация
Висаитова продлится до 23 апреля 2021 года.
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