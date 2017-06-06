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Александр Кравцов: Касперович будет руководить резервом сборной России

Источник:  «Р-Спорт»Комментарии

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Александр Кравцов сообщил, что Александр Касперович, который в минувшем сезоне возглавлял сборную России по биатлону, теперь будет руководить резервом национальной команды.

«Касперович будет командовать резервом. То есть это команда «Б» и юниорский состав, будет отвечать за это. Два старших тренера (Рикко) Гросс и (Сергей) Коновалов будут работать под контролем Владимира Михайловича Барнашова, под его руководством», - приводит «Р-Спорт» Кравцова.

Ранее Касперович говорил о том, что должность главного тренера может быть упразднена.

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