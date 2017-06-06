Александр Кравцов: Касперович будет руководить резервом сборной России
Источник: «Р-Спорт»Комментарии
Президент Союза биатлонистов
России (СБР) Александр Кравцов сообщил, что Александр Касперович, который в
минувшем сезоне возглавлял сборную России по биатлону, теперь будет руководить
резервом национальной команды.
«Касперович будет командовать резервом. То есть
это команда «Б» и юниорский состав, будет отвечать за это. Два
старших тренера (Рикко) Гросс и (Сергей) Коновалов будут работать под контролем
Владимира Михайловича Барнашова, под его руководством», - приводит «Р-Спорт»
Кравцова.
Ранее Касперович говорил о том, что должность
главного тренера может быть упразднена.
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