У форварда «Магнитки» Мозякина родилась дочь

Сегодня Сергей Мозякин сделал «покер» – у него родился четвертый ребенок. Столько же детей у форварда СКА и сборной России Ильи Ковальчука.

Во вторник утром супруга Мозякина Юлия подарила ему дочку. Уже третью! Рост – 53 сантиметра, вес – 3300 грамм. Назвали новорожденную Яной. Не в честь ли партнера Сергея по звену Яна Коваржа? К слову, в минувшем сезоне в семье чеха родился мальчик, а у Даниса Зарипова – девочка.

Роды прошли в Подмосковье. Юлия уже успела покормить Яну. Вечером к ней приехал счастливый муж. Если все пойдет нормально, то уже в пятницу Мозякин сможет забрать супругу и дочурку из роддома.

Кстати, в среду шесть лет исполнилось Маше, еще одной дочери лучшего бомбардира отечественных чемпионатов.

Напомним, что Мозякины также воспитывают сына Андрея и дочь Дашу, которые учатся в школе.