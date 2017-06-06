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Одиночные матчи Кубка Дэвиса будут проходить до двух выигранных сетов

Источник:  ITFКомментарии

Совет директоров Международной федерации тенниса (ITF) одобрил ряд реформ, касающихся розыгрыша Кубка Дэвиса и Кубка Федерации, сообщает официальный сайт организации.

Во всех одиночных встречах Кубка Дэвиса теннисистам теперь для победы будет достаточно выиграть два, а не три сета. Кубок Дэвиса сохранит свой трехдневный формат – в субботу по-прежнему будут играться парные встречи, где победитель будет определяться в матчах до трех выигранных сетов.

Также сообщается, что финалистам Кубка Дэвиса и Кубка Федерации будет гарантировано право выбора места проведения их первого матча в следующем розыгрыше турнира.

Кроме того, для национальных ассоциаций будет снижена стоимость хостинга, а также изменена политика в отношении матчей, не имеющих спортивного значения, для снижения их числа.

В августе данные изменения будут вынесены на утверждение общему собранию ITF, которое пройдет во Вьетнаме.

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