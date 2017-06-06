Одиночные матчи Кубка Дэвиса будут проходить до двух выигранных сетов
Совет директоров Международной
федерации тенниса (ITF) одобрил ряд реформ, касающихся розыгрыша Кубка Дэвиса и
Кубка Федерации, сообщает официальный сайт организации.
Во всех одиночных встречах
Кубка Дэвиса теннисистам теперь для победы будет достаточно выиграть два, а не
три сета. Кубок Дэвиса сохранит свой трехдневный формат – в субботу по-прежнему
будут играться парные встречи, где победитель будет определяться в матчах до
трех выигранных сетов.
Также сообщается, что
финалистам Кубка Дэвиса и Кубка Федерации будет гарантировано право выбора
места проведения их первого матча в следующем розыгрыше турнира.
Кроме того, для национальных
ассоциаций будет снижена стоимость хостинга, а также изменена политика в
отношении матчей, не имеющих спортивного значения, для снижения их числа.
В августе данные изменения
будут вынесены на утверждение общему собранию ITF, которое пройдет во Вьетнаме.