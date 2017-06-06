Виктор Гончаренко: Проигрыш «Спартаку» не стал для ЦСКА трагедией, а только распалил нас

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко признался, что после поражения от «Спартака» (1:2) в матче 26-го тура РФПЛ попросил защитника Виктора Васина не зацикливаться на ошибке, приведшей ко второму голу в ворота армейцев.

«Удивительно, но проигрыш «Спартаку» не стал для нас трагедией. Он нас только распалил. Мы хорошо представляли, как надо было играть. Не случись ляпа при втором спартаковском голе, оставался бы ещё тайм борьбы на встречных курсах. А так соперник повел и большими силами отошёл назад, стал играть на контратаках.

Сразу после матча написал Васину в мессенджере: не ошибается только тот, кто не играет. Подошёл к парню лишь через две недели. И произошёл интересный диалог. Спросил: «Вот если я Васе Березуцкому или Игнашевичу скажу, что из-за них проиграли, как они отреагируют?» — «Возможно, они вас далеко пошлют». — «Вот. Они никогда не зацикливаются на своих ошибках, они их не признают. И поэтому они большие игроки. И ты должен вести себя так же. Это не ошибка, а составляющая твоего развития. И брать на себя персональную вину ты не должен», - приводит «Прессбол» слова Гончаренко.

После поражения от «Спартака» ЦСКА выиграл оставшиеся четыре встречи чемпионата и финишировал вторым в итоговой турнирной таблице РФПЛ, завоевав право в следующем сезоне выступать в Лиге чемпионов.