Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Италия- : -Уругвай
Футбол  Испания- : -Колумбия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Виктор Гончаренко: Проигрыш «Спартаку» не стал для ЦСКА трагедией, а только распалил нас

Источник:  «Прессбол»Комментарии

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко признался, что после поражения от «Спартака» (1:2) в матче 26-го тура РФПЛ попросил защитника Виктора Васина не зацикливаться на ошибке, приведшей ко второму голу в ворота армейцев.

«Удивительно, но проигрыш «Спартаку» не стал для нас трагедией. Он нас только распалил. Мы хорошо представляли, как надо было играть. Не случись ляпа при втором спартаковском голе, оставался бы ещё тайм борьбы на встречных курсах. А так соперник повел и большими силами отошёл назад, стал играть на контратаках.

Сразу после матча написал Васину в мессенджере: не ошибается только тот, кто не играет. Подошёл к парню лишь через две недели. И произошёл интересный диалог. Спросил: «Вот если я Васе Березуцкому или Игнашевичу скажу, что из-за них проиграли, как они отреагируют?» — «Возможно, они вас далеко пошлют». — «Вот. Они никогда не зацикливаются на своих ошибках, они их не признают. И поэтому они большие игроки. И ты должен вести себя так же. Это не ошибка, а составляющая твоего развития. И брать на себя персональную вину ты не должен», - приводит «Прессбол» слова Гончаренко.

После поражения от «Спартака» ЦСКА выиграл оставшиеся четыре встречи чемпионата и финишировал вторым в итоговой турнирной таблице РФПЛ, завоевав право в следующем сезоне выступать в Лиге чемпионов.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Аршавин и Халк вернутся в «Зенит»? Таблица трансферов РФПЛАршавин и Халк вернутся в «Зенит»? Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и свершившихся переходах в летнее трансферное окно в РФПЛ.Заявка на трансфер лета. Михаил Борзыкин – о переходе НобоаЗаявка на трансфер лета. Михаил Борзыкин – о переходе НобоаОбозреватель «Советского спорта» рассуждает о, возможно, самой крутой сделке в летнее трансферное окно.Алексей Миранчук: Хотел бы поблагодарить болельщиков за поддержку и клуб – за довериеПолузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук прокомментировал подписание нового четырехлетнего контракта с клубом.Алексей Миранчук подписал новый четырехлетний контракт с «Локомотивом»Алексей Миранчук подписал новый четырехлетний контракт с «Локомотивом»Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук подписал новый четырехлетний контракт с клубом. Об этом сообщает официальный сайт железнодорожников.Президент «Терека» продемонстрировал новый логотип грозненской команды (фото)Президент «Терека» Магомед Даудов объявил о переименовании клуба в «Ахмат» и продемонстрировал в своем инстаграм новый логотип грозненцев.Лю Хуншен: Игроки успели понять, что китайская медицина – лучшая для реабилитацииБывший врач московского «Спартака» Лю Хуншен рассказал, кто из игроков чаще остальных приходил к нему на процедуры.Боккетти – Зобнину: Возвращайся скорее на поле!Защитник «Спартака» Сальваторе Боккетти поддержал полузащитника красно-белых Романа Зобнина, получившего серьезную травму в товарищеском матче сборной России против Венгрии (3:0).Защитник «Леха» Вилуж близок к переходу в «Ростов»Защитник польского «Леха» Мацей Вилуж рассказал, что не получал конкретного предложения от АЕКа и на данный момент близок к переходу в «Ростов». Об этом сообщает греческое издание gazzetta.gr.«Спартак» заинтересовался форвардом «Брюгге» Искьердо«Спартак» заинтересовался форвардом «Брюгге» Хосе Искьердо. Об этом сообщает издание France Football.Вратарь «Спартака-Нальчика» Антипов поедет с ЦСКА на сборМосковский ЦСКА пригласил на сбор в Австрию вратаря нальчинского «Спартака» Антона Антипова.Увольнение доктора Лю из «Спартака». Какие последствия?Увольнение доктора Лю из «Спартака». Какие последствия?История с увольнением главврача в «Спартаке» Лю Хуншена вызвала огромный резонанс и вызвала много новых вопросов.Эдуард Безуглов: Зобнину понадобится 4,5-5 месяцев на восстановлениеВрач сборной России Эдуард Безуглов назвал примерные сроки восстановления полузащитника национальной команды и московского «Спартака» Романа Зобнина.Гаджи Гаджиев: Денег нет – по магазинам не ходимГаджи Гаджиев: Денег нет – по магазинам не ходимГлавный тренер «Амкара» рассказал о финансовом положении клуба, отметил методиста Карреру и признался, почему не ждет праздника от ЧМ-2018.Дмитрий Полоз: Хочется пожелать здоровья Зобнину, нам его будет очень не хвататьНападающий сборной России по футболу Дмитрий Полоз рассказал, что ему удалось забить гол за национальную команду.Валерий Масалитин: В «Спартаке» наступила определенностьБывший футболист Валерий Масалитин прокомментировал продление московским «Спартаком» контракта с главным тренером Массимо Каррерой.Мы новый мир построим. Как Фурсенко изменил «Зенит» за 10 днейМы новый мир построим. Как Фурсенко изменил «Зенит» за 10 днейСергей Фурсенко занял должность председателя правления и президента «Зенита» 10 дней назад и за это время успел изменить почти все.Крестоносцы. Зобнин и еще 9 футболистов «Спартака» с разрывом «крестов»Крестоносцы. Зобнин и еще 9 футболистов «Спартака» с разрывом «крестов»«Советский спорт» вспоминает как восстанавливались игроки московского «Спартака» после травмы крестообразных связок колена.Мануэл Фернандеш признан лучшим игроком «Локомотива» в сезонеПолузащитник «Локомотива» Мануэл Фернандеш голосованием болельщиков московского клуба признан лучшим игроком прошедшего сезона.Михаил Вартапетов: Причина травмы Зобнина очевидна – газонРуководитель медицинского департамента «Спартака» Михаил Вартапетов высказался о травме полузащитника Романа Зобнина, которую он получил в матче за сборную России с Венгрией (3:0) в Будапеште.Совет «Терека» принял решение о переименовании клуба в «Ахмат»Генеральный директор «Терека» Ахмед Айдамиров рассказал, что принято решение о переименовании футбольного клуба в «Ахмат».
Футбол
Алексей Миранчук подписал новый четырехлетний контракт с «Локомотивом»
Футбол
Сборная Украины в Граце проиграла мальтийцам
Футбол
Президент «Терека» продемонстрировал новый логотип грозненской команды (фото)
Теннис
Анна Чакветадзе: Рублеву надо изменить подход к работе
все новости
ЦСКА
ЦСКАкалендарьстатистика
Спартак
Спартаккалендарьстатистика
Виктор Гончаренко
Виктор Гончаренковсе новости
Виктор Васин
Виктор Васинвсе новости
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости