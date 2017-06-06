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Сборная Германии вырвала ничью в матче с датчанами

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Футболисты сборной Германии в контрольном матче сыграли вничью с командой Дании.

Встреча, прошедшая во вторник в датском Брондбю, завершилась результативной ничьей со счетом 1:1. На 18-й минуте точный удар нанес датский полузащитник Кристиан Эриксен. На 88-й минуте Джошуа Киммих ударом через себя сравнял счет.

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча Дания – Германия.

Напомним, что сборная Германии является участником Кубка конфедераций, который 17 июня возьмет старт в России. Немцы сыграют в одной группе с командами Камеруна, Чили и Австралии. Первый матч сборная Германии сыграет против австралийцев 19 июня в Сочи на стадионе «Фишт».

Сборная Дании 10 июня в матче отборочного цикла чемпионата мира-2018 в гостях сыграет против Казахстана.

Матч

Дания - Германия - 1:1 (1:0)

Голы

Эриксен 18 (1:0). Киммих 87 (1:1).

Состав

Дания: Рённов, Вестергор, Дурмиси (Соренсен, 67), Эриксен (Лерагер, 66), Квист (Шоне, 46), Кристиансен (Дольберг, 77), Делэйни, Ларсен, Йоргенсен Н. (Йоргенсен М., 46), Брайтвайт, Поульсен Ю. (Вибе, 76)

Германия: Трапп, Хектор (Платтенхардт, 89), Зюле, Гинтер (Юнес, 67), Рюдигер, Руди (Джан, 59), Горецка (Демирбай, 79), Киммих, Дракслер, Штиндль, Вагнер (Брандт, 68)

Судья:

Майкл Оливер (Англия)

Место и дата

06 июня 21:45, Брондбю, Текстовая трансляция

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