Сборная Германии вырвала ничью в матче с датчанами
Футболисты сборной Германии в контрольном матче сыграли
вничью с командой Дании.
Встреча, прошедшая во вторник в датском Брондбю,
завершилась результативной ничьей со счетом 1:1. На 18-й минуте точный удар
нанес датский полузащитник Кристиан Эриксен. На 88-й минуте Джошуа Киммих
ударом через себя сравнял счет.
«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча
Дания – Германия.
Напомним, что сборная Германии является
участником Кубка конфедераций, который 17 июня возьмет старт в России. Немцы сыграют
в одной группе с командами Камеруна, Чили и Австралии. Первый матч сборная Германии
сыграет против австралийцев 19 июня в Сочи на стадионе «Фишт».
Сборная Дании 10 июня в матче отборочного цикла чемпионата мира-2018 в гостях сыграет против Казахстана.
Матч
Голы
Эриксен 18 (1:0). Киммих 87 (1:1).
Состав
Дания: Рённов, Вестергор, Дурмиси (Соренсен, 67), Эриксен (Лерагер, 66), Квист (Шоне, 46), Кристиансен (Дольберг, 77), Делэйни, Ларсен, Йоргенсен Н. (Йоргенсен М., 46), Брайтвайт, Поульсен Ю. (Вибе, 76)
Германия: Трапп, Хектор (Платтенхардт, 89), Зюле, Гинтер (Юнес, 67), Рюдигер, Руди (Джан, 59), Горецка (Демирбай, 79), Киммих, Дракслер, Штиндль, Вагнер (Брандт, 68)
Судья:
Майкл Оливер (Англия)
Место и дата
06 июня 21:45, Брондбю, Текстовая трансляция