Сборная Германии вырвала ничью в матче с датчанами

Футболисты сборной Германии в контрольном матче сыграли вничью с командой Дании.

Встреча, прошедшая во вторник в датском Брондбю, завершилась результативной ничьей со счетом 1:1. На 18-й минуте точный удар нанес датский полузащитник Кристиан Эриксен. На 88-й минуте Джошуа Киммих ударом через себя сравнял счет.

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча Дания – Германия.

Напомним, что сборная Германии является участником Кубка конфедераций, который 17 июня возьмет старт в России. Немцы сыграют в одной группе с командами Камеруна, Чили и Австралии. Первый матч сборная Германии сыграет против австралийцев 19 июня в Сочи на стадионе «Фишт».

Сборная Дании 10 июня в матче отборочного цикла чемпионата мира-2018 в гостях сыграет против Казахстана.