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Крамник и Карякин сыграли вничью в первом туре турнира в Ставангере

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Россияне Владимир Крамник и Сергей Карякин разошлись миром в первом туре на шахматном турнире в норвежском Ставангере.

Партия, состоявшаяся во вторник, завершилась на 44-м ходу. Крамник играл белыми фигурами.

Лидерство на турнире захватил американец Хикару Накамура, одолевший голландца Аниша Гири.

Международный турнир Norway Chess. Ставангер, Норвегия

1-й тур

Магнус Карлсен (Норвегия) – Уэсли Со (США) – 0,5:0,5;

Хикару Накамура (США) – Аниш Гири (Голландия) – 1:0;

Левон Аронян (Армения) – Фабиано Каруана (США) – 0,5:0,5;

Максим Вашье-Лаграв (Франция) – Вишванатан Ананд (Индия) – 0,5:0,5;

Владимир Крамник (Россия) – Сергей Карякин (Россия) – 0,5:0,5.

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