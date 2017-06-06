Крамник и Карякин сыграли вничью в первом туре турнира в Ставангере
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Россияне Владимир Крамник и Сергей Карякин
разошлись миром в первом туре на шахматном турнире в норвежском Ставангере.
Партия, состоявшаяся во вторник, завершилась на
44-м ходу. Крамник играл белыми фигурами.
Лидерство на турнире захватил американец Хикару
Накамура, одолевший голландца Аниша Гири.
Международный турнир Norway Chess. Ставангер,
Норвегия
1-й тур
Магнус Карлсен (Норвегия) – Уэсли Со (США) –
0,5:0,5;
Хикару Накамура (США) – Аниш Гири (Голландия) –
1:0;
Левон Аронян (Армения) – Фабиано Каруана (США) –
0,5:0,5;
Максим Вашье-Лаграв (Франция) – Вишванатан Ананд
(Индия) – 0,5:0,5;
Владимир Крамник (Россия) – Сергей Карякин
(Россия) – 0,5:0,5.
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