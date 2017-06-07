Андрей Шевченко: Поражение от Мальты – звоночек для нас
Главный тренер сборной России Андрей Шевченко поделился
впечатлениями после товарищеского матча со сборной Мальты. Напомним, что его
команда уступила со счетом 0:1.
«Все говорили, что Мальта – слабая команда. Мальта умеет
защищаться. Мы сегодня создали моменты, но не реализовали. Где-то попробовали
дать сыграть всем. Это информативная игра, футболисты были под нагрузкой.
Стопроцентных
моментов практически не возникало, но у нас было полное преимущество. Мальта
забила свой гол со стандартного положения, мы где-то ошиблись. В принципе, это
для нас хороший урок.
Это
была товарищеская игра. Те, кто сегодня не проснулся, должны поскорее
просыпаться. Впереди у нас важный матч. Мы должны быть к нему готовы, но не
так, как сегодня.
Ни
перед кем ответственность не снимается. Мы получили очень много информации,
теперь знаем, кто в каком состоянии. Мы должны встряхнуться. Впереди очень
важная игра в Финляндии. Этот звоночек прозвучал, все должны это понять», –цитирует
Шевченко Tribuna.com со ссылкой на эфир канала
«Футбол 2».
Встреча,
прошедшая во вторник в австрийском Граце на стадионе «Арнольд Шварценеггер»,
завершилась со счетом 1:0 в пользу мальтийцев. На 14-й минуте точный удар нанес
полузащитник Зак Мускат. Отметим, что в сборной Украины первые 45 минут
отыграли Андрей Ярмоленко и Евгений Селезнев, а Евгений Коноплянка провел на
поле весь второй тайм.
11 июня
в выездном матче отборочного цикла к чемпионату мира-2018 сборная Украины в
гостях сыграет с финнами, а команда Мальты 10 июня в гостях сразится со
словенцами.