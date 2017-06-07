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Андрей Шевченко: Поражение от Мальты – звоночек для нас

Источник:  Tribuna.comКомментарии

Главный тренер сборной России Андрей Шевченко поделился впечатлениями после товарищеского матча со сборной Мальты. Напомним, что его команда уступила со счетом 0:1.

«Все говорили, что Мальта – слабая команда. Мальта умеет защищаться. Мы сегодня создали моменты, но не реализовали. Где-то попробовали дать сыграть всем. Это информативная игра, футболисты были под нагрузкой.

Стопроцентных моментов практически не возникало, но у нас было полное преимущество. Мальта забила свой гол со стандартного положения, мы где-то ошиблись. В принципе, это для нас хороший урок.

Это была товарищеская игра. Те, кто сегодня не проснулся, должны поскорее просыпаться. Впереди у нас важный матч. Мы должны быть к нему готовы, но не так, как сегодня.

Ни перед кем ответственность не снимается. Мы получили очень много информации, теперь знаем, кто в каком состоянии. Мы должны встряхнуться. Впереди очень важная игра в Финляндии. Этот звоночек прозвучал, все должны это понять», –цитирует Шевченко Tribuna.com со ссылкой на эфир канала «Футбол 2».

Встреча, прошедшая во вторник в австрийском Граце на стадионе «Арнольд Шварценеггер», завершилась со счетом 1:0 в пользу мальтийцев. На 14-й минуте точный удар нанес полузащитник Зак Мускат. Отметим, что в сборной Украины первые 45 минут отыграли Андрей Ярмоленко и Евгений Селезнев, а Евгений Коноплянка провел на поле весь второй тайм.

11 июня в выездном матче отборочного цикла к чемпионату мира-2018 сборная Украины в гостях сыграет с финнами, а команда Мальты 10 июня в гостях сразится со словенцами.

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