«Шальке»: Наш Коноплянка немного заржавел
Источник: Tribuna.comКомментарии
Твиттер «Шальке» отреагировал на непопадание Евгения Коноплянки в стартовый состав сборной Украины на
матч с Мальтой.
«Евгений Коноплянка не попал в стартовый состав сборной Украины
на матч с Мальтой.
Мы
думаем, наш украинец немного заржавел», – написал клубный твиттер «Шальке»,
сообщает Tribuna.com. Позднее твит был удален.
Напомним, ранее Коноплянка был оштрафован за критику главного
тренера Маркуса Вайнцирля.
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