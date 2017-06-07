«Шальке»: Наш Коноплянка немного заржавел

Главный тренер сборной России Андрей Шевченко поделился впечатлениями после товарищеского матча со сборной Мальты. Напомним, что его команда уступила со счетом 0:1.

Андрей Шевченко: Поражение от Мальты – звоночек для нас

Андрей Шевченко: Поражение от Мальты – звоночек для нас Главный тренер сборной России Андрей Шевченко поделился впечатлениями после товарищеского матча со сборной Мальты. Напомним, что его команда уступила со счетом 0:1.

Форвард «Ниццы» Марио Балотелли продолжит карьеру в дортмундской «Боруссии». Об этом Sport1 сообщил агент итальянского футболиста Мино Райола.

Балотелли продолжит карьеру в дортмундской «Боруссии» Форвард «Ниццы» Марио Балотелли продолжит карьеру в дортмундской «Боруссии». Об этом Sport1 сообщил агент итальянского футболиста Мино Райола.

Смолов – он как Джеко, только говорит по-русски

Смолов – он как Джеко, только говорит по-русски «Советский спорт» ярко и красочно подводит итоги ведущих европейских чемпионатов.

Левандовски признан лучшим игроком бундеслиги по итогам минувшего сезона Форвард мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски получил приз, как лучшему игроку чемпионата Германии по итогам сезоне 2016/17.

Руководство «Милана» продолжает работу по усилению состава. Об этом сообщает Tuttosport.

«Милан» отказался от приглашения Мораты и намерен вернуть Обамеянга Руководство «Милана» продолжает работу по усилению состава. Об этом сообщает Tuttosport.

«Бавария» вступила в борьбу с «Манчестер Юнайтед» за Лукаку

«Бавария» вступила в борьбу с «Манчестер Юнайтед» за Лукаку Форвард «Эвертона» Ромелу Лукаку покинет мерсисайдский клуб этим летом.

«Боруссия» (Дортмунд) определилась с новым главным тренером. На смену ушедшему в отставку Томасу Тухелю придет Петер Бос, ранее работавший с «Аяксом», сообщает Kicker.

Сегодня «Боруссия» представит Боса в качестве главного тренера «Боруссия» (Дортмунд) определилась с новым главным тренером. На смену ушедшему в отставку Томасу Тухелю придет Петер Бос, ранее работавший с «Аяксом», сообщает Kicker.

Украинский полузащитник «Шальке» Евгений Коноплянка будет оштрафован за критику в адрес главного тренера команды из Гельзенкирхена Маркуса Вайнцирля.

Евгений Коноплянка будет крупно оштрафован за критику главного тренера «Шальке» Украинский полузащитник «Шальке» Евгений Коноплянка будет оштрафован за критику в адрес главного тренера команды из Гельзенкирхена Маркуса Вайнцирля.

Защитник Дан-Аксель Загаду сменил «ПСЖ» на дортмундскую «Боруссию». Об этом сообщает официальный твиттер немецкого клуба.

Французский защитник Загаду перешел из «ПСЖ» в дортмундскую «Боруссиию» Защитник Дан-Аксель Загаду сменил «ПСЖ» на дортмундскую «Боруссию». Об этом сообщает официальный твиттер немецкого клуба.

«Барселона» претендует на полузащитника «Боруссии» (Дортмунд) Дембеле Как сообщает Mundo Deportivo, «Барселона» планирует этим летом приобрести полузащитника сборной Франции Усмана Дембеле.