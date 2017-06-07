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«Шальке»: Наш Коноплянка немного заржавел

Источник:  Tribuna.comКомментарии

Твиттер «Шальке» отреагировал на непопадание Евгения Коноплянки в стартовый состав сборной Украины на матч с Мальтой.

«Евгений Коноплянка не попал в стартовый состав сборной Украины на матч с Мальтой.

Мы думаем, наш украинец немного заржавел», – написал клубный твиттер «Шальке», сообщает Tribuna.com. Позднее твит был удален.

Напомним, ранее Коноплянка был оштрафован за критику главного тренера Маркуса Вайнцирля.

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