Леонарду Жардим близок к контракту с китайским клубом после чемпионства с «Монако»

Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим может возглавить китайский клуб «Бэйцзин Гоань». Об этом сообщает португальское издание A Bola.

Сообщается, что португалец договорился о трехлетнем контракте. Его зарплата составит 12 миллионов евро в год.

При этом «Бэйцзин Гоань» пока не договорился о компенсации с «Монако». За тренера чемпионы Франции хотят получить не менее 15 миллионов евро, которые прописаны в контракте. Китайский клуб на данный момент готов отдать восемь миллионов.

Напомним, что под руководством Жардима «Монако» стал чемпионом Франции и дошел до полуфинала Лиги чемпионов.