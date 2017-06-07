Леонарду Жардим близок к контракту с китайским клубом после чемпионства с «Монако»
Источник: A BolaКомментарии
Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим может возглавить
китайский клуб «Бэйцзин Гоань». Об этом сообщает португальское издание A Bola.
Сообщается, что португалец договорился о трехлетнем контракте.
Его зарплата составит 12 миллионов евро в год.
При этом «Бэйцзин Гоань» пока не договорился о компенсации с «Монако».
За тренера чемпионы Франции хотят получить не менее 15 миллионов евро, которые
прописаны в контракте. Китайский клуб на данный момент готов отдать восемь
миллионов.
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