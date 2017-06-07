Серхио Перес: С уверенностью жду гонки в Монреале

Пилот команды «Форс Индия» Серхио Перес поделился ожиданиями от Гран-при Канады.

«После гонки в Монако я сказал, что горжусь командой и нашим выступлением. Мы сделали всё возможное, просто это был не наш день. Машина была быстра по ходу всего уик-энда, поэтому жаль, что не удалось реализовать потенциал и продолжить серию финишей в первой десятке. Я с уверенностью жду гонку в Монреале. В прошлые годы мне удавалось добиваться хороших результатов на этой трассе. Мне нравится вызов, который бросает данный автодром. Там важно тормозить как можно позднее, агрессивно атаковать шиканы и проезжать как можно ближе к стенам.

Думаю, Формула-1 нужно больше таких трасс, как Монреаль, где ошибки обходятся очень дорого. Треки старой школы вызывают восторг у пилотов и болельщиков, а также способствуют интересным гонкам», - цитирует Переса Autosport.

Гран-при Канады пройдет с 9 по 11 июня.