Серхио Перес: С уверенностью жду гонки в Монреале
Пилот команды «Форс Индия» Серхио Перес поделился ожиданиями от
Гран-при Канады.
«После гонки в Монако я сказал,
что горжусь командой и нашим выступлением. Мы сделали всё возможное, просто это
был не наш день. Машина была быстра по ходу всего уик-энда, поэтому жаль, что
не удалось реализовать потенциал и продолжить серию финишей в первой десятке. Я
с уверенностью жду гонку в Монреале. В прошлые годы мне удавалось добиваться
хороших результатов на этой трассе. Мне нравится вызов, который бросает данный
автодром. Там важно тормозить как можно позднее, агрессивно атаковать шиканы и
проезжать как можно ближе к стенам.
Думаю, Формула-1 нужно больше
таких трасс, как Монреаль, где ошибки обходятся очень дорого. Треки старой
школы вызывают восторг у пилотов и болельщиков, а также способствуют интересным
гонкам», - цитирует Переса Autosport.
Гран-при Канады пройдет с 9 по
11 июня.