Алексей Миранчук подписал новый контракт с «Локомотивом» на улучшенных условиях
Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук продлил контракт
с клубом на улучшенных условиях. Об этом сообщил президент «Локо» Илья Геркус.
На вопрос, улучшены ли в новом контракте Миранчука финансовые условия
по сравнению с ныне действующим договором, Геркус ответил: «Да, конечно», -
сообщает ТАСС.
В 34 матчах нынешнего сезона за «Локомотив» Миранчук забил пять голов и сделал 10 голевых передач. Ранее стало известно, что он продлил контракт с клубом на четыре года.
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