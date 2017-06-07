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Алексей Миранчук подписал новый контракт с «Локомотивом» на улучшенных условиях

Источник:  Информационное Агентство России ТАССКомментарии

Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук продлил контракт с клубом на улучшенных условиях. Об этом сообщил президент «Локо» Илья Геркус.

На вопрос, улучшены ли в новом контракте Миранчука финансовые условия по сравнению с ныне действующим договором, Геркус ответил: «Да, конечно», - сообщает ТАСС.

В 34 матчах нынешнего сезона за «Локомотив» Миранчук забил пять голов и сделал 10 голевых передач. Ранее стало известно, что он продлил контракт с клубом на четыре года.


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