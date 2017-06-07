Антуан Гризманн: Думаю, если бы я был геем, то совершил бы каминг-аут

Форвард «Атлетико» Антуан Гризманн сказал, что если бы он был геем, то признался бы в этом.

«Футболисты-геи боятся совершить каминг-аут. Они боятся того, что о них скажут другие. Я, конечно, ничего не имею против геев. Думаю, я сделал бы каминг-аут, если бы был геем. Но легко говорить, когда сам не проходишь через это. Они могут бояться, что их будут оскорблять на стадионе. В футболе есть разные люди», - цитирует Гризманна Marca.