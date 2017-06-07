Эстебан Окон: Гран-при Канады – классный этап
Источник: Autosport.com.ruКомментарии
Пилот команды «Форс Индия» Эстебан Окон поделился ожиданиями от
Гран-при Канады.
«Несмотря на то, что я никогда
не выступал в Монреале, мне доводилось бывать здесь в прошлом году. Определенно
это классный этап, поддержка здесь просто невероятная. Обстановка на улицах,
особенно в субботу вечером, напоминает большую вечеринку.
Я хочу вернуться в борьбу за
очки после неудачного этапа в Монако. С каждой гонкой машина становится все
лучше. Я очень доволен командой и нашей совместной работой. Мы добились
хорошего взаимопонимания, и теперь они знают, что мне нужно от машины», -
цитирует Окона Autosport.
Гран-при Канады пройдет с 9 по
11 июня.
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