Эстебан Окон: Гран-при Канады – классный этап

Пилот команды «Форс Индия» Эстебан Окон поделился ожиданиями от Гран-при Канады.

«Несмотря на то, что я никогда не выступал в Монреале, мне доводилось бывать здесь в прошлом году. Определенно это классный этап, поддержка здесь просто невероятная. Обстановка на улицах, особенно в субботу вечером, напоминает большую вечеринку.

Я хочу вернуться в борьбу за очки после неудачного этапа в Монако. С каждой гонкой машина становится все лучше. Я очень доволен командой и нашей совместной работой. Мы добились хорошего взаимопонимания, и теперь они знают, что мне нужно от машины», - цитирует Окона Autosport.

Гран-при Канады пройдет с 9 по 11 июня.