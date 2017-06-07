Де Хеа на этой неделе может стать игроком «Реала»
Источник: MarcaКомментарии
Голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид Де Хеа может перейти в мадридский «Реал». Об этом сообщают испанские СМИ.
Как информирует Marca, руководство «Реала» до
конца нынешней недели надеется решить все вопросы, связанные с трансфером Де
Хеа. Сумма трансфера составит около 75
миллионов евро. При этом игроки «Реал» поддерживают Кейлора Наваса и считают,
что основным вратарем должен быть он.
В минувшем сезоне 26-летний Давид Де Хеа провел 45 матчей за «МЮ», в которых пропустил 40 мячей и 16 раз отыграл «на ноль».
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