Де Хеа на этой неделе может стать игроком «Реала»

Голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид Де Хеа может перейти в мадридский «Реал». Об этом сообщают испанские СМИ.

Как информирует Marca, руководство «Реала» до конца нынешней недели надеется решить все вопросы, связанные с трансфером Де Хеа. Сумма трансфера составит около 75 миллионов евро. При этом игроки «Реал» поддерживают Кейлора Наваса и считают, что основным вратарем должен быть он.

В минувшем сезоне 26-летний Давид Де Хеа провел 45 матчей за «МЮ», в которых пропустил 40 мячей и 16 раз отыграл «на ноль».