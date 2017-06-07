«Галатасарай» готов продать Снейдера «Зениту» за 4-5 миллионов евро

Полузащитник «Галатасарая» Уэсли Снейдер может стать игроком «Зенита». Об этом сообщают турецкие СМИ.

Как информирует Webaslan.com, «Галатасарай» готов отдать голландца «Зениту» за 4-5 миллионов евро. Это поможет клубу уменьшить расходы на зарплату. Снейдера в своей команде хотел бы видеть главный тренер «Зенита» Роберто Манчини.

Напомним, голландский полузащитник играет в турецком клубе с 2013 года. В чемпионате страны-2016/2017 32-летний футболист провел 28 игр, где отметился 5 голами и 15 результативными передачами.

В сезоне 2013/2014 Снейдер играл в «Галатасарае» под руководством Манчини. Тогда голландец забил 12 голов в 28 матчах турецкой Суперлиги.

Контракт игрока с клубом из Стамбула действует до 30 июня 2018 года. Transfermarkt оценивает стоимость Снейдера в девять миллионов евро.

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