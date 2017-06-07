Аллегри при подписании нового контракта с «Ювентусом» поднимут зарплату до 5,5-6 миллионов евро в год

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри договорился о новом контракте с клубом. Стали известны детали соглашения.

Как сообщает сайт итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио, по новому двухлетнему контракту Аллегри будет зарабатывать 5,5 миллионов евро в год. В нынешнем контракте эта сумма на миллион меньше. При этом еще миллион евро он может получить в качестве бонусов.

Также на второй год зарплата составит 6-6,5 миллионов евро без учета бонуса, размер которого остается таким же. Ранее в СМИ появилась информация, что «ПСЖ» готов предложить Аллегри 10 миллионов евро за сезон.

Напомним, 49-летний специалист возглавил «Ювентус» летом 2014 года. Под его руководством черно-белые трижды становились чемпионом Италии и дважды выводил команду в финал Лиги чемпионов.