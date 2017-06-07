С защитника «Атлетико» Эрнандеса сняты обвинения в изнасиловании

Полиция города Марбелья решила не выдвигать обвинения против защитника «Атлетико» Тео Эрнандеса, который в прошлом сезоне выступал на правах аренды за «Алавес». Об этом сообщают испанские СМИ.

Как информирует Marca, правоохранительные органы сочли, что нет доказательств насильственных действий со стороны футболиста. Полиция не нашла подтверждения словам девушки, которая обвиняла Эрнандеса в попытке изнасиловать ее. Никаких санкций к спортсмену применять не будут.

В прошлом сезоне 19-летний Тео Эрнандес провел 38 матчей за «Алавес» и забил два мяча при четырех голевых передачах.



