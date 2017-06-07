«МЮ» предложил 60 миллионов евро за Морату, «Реал» хочет 90 миллионов

«Манчестер Юнайтед» и мадридский «Реал» пока не пришли к соглашению по трансферу нападающего Альваро Мораты. Об этом сообщает в своем твиттере итальянский журналист Фабрицио Романо.

Как пишет Романо, «Реал» отказался продавать игрока в «МЮ» за 60 миллионов евро. Они хотят получить за игрока 90 миллионов евро.

В прошедшем сезоне 24-летний Альваро Мората провел 43 матча за «Реал» и забил 20 мячей при шести голевых передачах.