«МЮ» предложил 60 миллионов евро за Морату, «Реал» хочет 90 миллионов
Источник: Twitter.comКомментарии
«Манчестер Юнайтед» и мадридский «Реал» пока не пришли к соглашению по
трансферу нападающего Альваро Мораты. Об этом сообщает в своем твиттере
итальянский журналист Фабрицио Романо.
Как пишет Романо, «Реал» отказался продавать игрока в «МЮ» за 60 миллионов евро. Они хотят получить за игрока 90 миллионов евро.
В прошедшем сезоне 24-летний Альваро Мората провел 43 матча за «Реал» и забил 20 мячей при шести голевых передачах.
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