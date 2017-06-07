Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Италия- : -Уругвай
Футбол  Испания- : -Колумбия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Йоахим Лев: Учитывая двухнедельные каникулы и новый состав, мы отлично сыграли

Источник:  Федерация футбола ГерманииКомментарии

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев поделился впечатлениями после товарищеского матча со сборной Дании. Напомним, что игра завершилась вничью – 1:1.

«Учитывая двухнедельные каникулы и новый состав, мы отлично сыграли. Мы показали несколько интересных комбинаций. Игра с хорошо оснащенной Данией показала, в какой форме мы находимся», - цитирует Лева официальная группа сборной Германии Вконтакте.

На 18-й минуте точный удар нанес датский полузащитник Кристиан Эриксен. На 88-й минуте Джошуа Киммих ударом через себя сравнял счет.

Напомним, что сборная Германии является участником Кубка конфедераций, который 17 июня возьмет старт в России. Немцы сыграют в одной группе с командами Камеруна, Чили и Австралии. Первый матч сборная Германии сыграет против австралийцев 19 июня в Сочи на стадионе «Фишт».

Сборная Дании 10 июня в матче отборочного цикла чемпионата мира-2018 в гостях сыграет против Казахстана.


Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Сборная Германии вырвала ничью в матче с датчанамиФутболисты сборной Германии в контрольном матче сыграли вничью с командой Дании.Дания – Германия - 1:1. Как это былоВ рамках товарищеского матча сборная Дании сыграет с командой Германии.Что за «бундестим» к нам везет Лев? Сборная Германии глазами Алексея АндроноваЧто за «бундестим» к нам везет Лев? Сборная Германии глазами Алексея АндроноваКубок конфедераций – еще довольно молодой турнир, чтобы иметь сложившееся к себе отношение со стороны футбольного мира.Кафу: У сборной Германии очень многоообещающий состав на Кубок конфедерацийБывший игрок сборной Бразилии Кафу считает, что немецкая команда является главным фаворитом Кубка конфедераций.Лерой Сане не сыграет на Кубке конфедерацийПолузащитник сборной Германии и «Манчестер Сити» Лерой Сане не сыграет на Кубке конфедераций-2017 в России из-за операции на носу, сообщает Немецкий Футбольный Союз.Йоахим Лев: Надеюсь, Лам останется в футболе, в какой роли уже не так важноГлавный тренер сборной Германии Йоахим Лев прокомментировал завершение карьеры защитника «Баварии» Филиппа Лама.Юлиан Дракслер: Озилу понравилось бы жить и играть во ФранцииПолузащитник «ПСЖ» и сборной Германии Юлиан Дракслер надеется на то, что его товарищ по национальной команде Месут Озил сменит клуб в летнее трансферное окно.Германия лишила Кубок конфедераций многих звезд. Насколько плохой у них состав?Германия лишила Кубок конфедераций многих звезд. Насколько плохой у них состав?Минимум чемпионов мира, один победитель Бундеслиги, семеро полных новичков – из-за Германии Кубок конфедераций стал значительно скучнее.Никита Симонян: Сборная Германии по футболу будет интересна на Кубке конфедераций и без лидеровПервый вице-президент РФС Никита Симонян прокомментировал состав сборной Германии на предстоящий Кубок Конфедераций.Йоахим Лев: Германия представит на Кубке конфедераций перспективную командуГлавный тренер сборной Германии Йоахим Лев прокомментировал заявку команды на Кубок конфедераций-2017.Тер Штеген, Сане и Мустафи вошли в состав сборной Германии на Кубок конфедераций-2017Тренерский штаб сборной Германии огласил список игроков, которые отправятся на Кубок Конфедераций-2017.Александр Барабанов: Матч с итальянцами показал, что у нас не было проблем с недонастроемНападающий сборной России Александр Барабанов поделился впечатлениями от предстоящего матча группового этапа чемпионата мира против команды Дании.Йоахиму Леву предложили возглавить сборную КитаяЙоахим Лев получил предложение возглавить национальную сборную Китая.Гвардиола – лучший тренер современности по версии L’Equipe, Спаллетти – 32-й, Луческу – 35-йФранцузское издание L’Equipe опубликовало список из 50 лучших тренеров современности по версии своего издания.Йоахим Лев: Гетце не сыграет на Кубке конфедерацийПолузащитник дортмундской «Боруссии» Марио Гетце не сыграет за сборную Германии на Кубке конфедераций. Об этом сообщил главный тренер немецкой команды Йоахим Лев.Кубок конфедераций: два трофея для Португалии, фаворит Диды и шанс АвстралииКубок конфедераций: два трофея для Португалии, фаворит Диды и шанс Австралии«Советский спорт» рассказывает новости из стана сборных, участвующих в Кубке конфедераций-2017.Клопп не удивлен состоянием Гетце, и считает, что фанаты «Боруссии» должны извиниться перед нимБывший наставник дортмундской «Боруссии» Юрген Клопп, который ныне тренирует «Ливерпуль», прокомментировал ситуация хавбека «шмелей» Марио Гетце, а также встал на его защиту.Анатолий Воробьев: Который уже год РФС подписывает соглашения с немецким союзом, но у Германии почему-то есть результатБывший генеральный секретарь РФС Анатолий Воробьев - о будущем российского футбола.Джеррард против Пуйоля, Баллак против Пиреса! Этот турнир вернет вашу молодостьДжеррард против Пуйоля, Баллак против Пиреса! Этот турнир вернет вашу молодостьМогли ли вы надеяться, что когда-нибудь еще увидите, как Джеррард пасует Оуэну? Летом в Лондоне будет и не такое.Эрнан Креспо: Что происходит с Игуаином? Думаю, этот вопрос стоит задать психологуБывший форвард сборной Аргентины Эрнан Креспо считает, что форвард «Ювентуса» Гонсало Игуаин, не забивший пенальти в финале Кубка Америки 2016, испытывает некоторые проблемы.
Шахматы
Крамник и Карякин сыграли вничью в первом туре турнира в Ставангере
Футбол
Сборная Германии вырвала ничью в матче с датчанами
Футбол
Виктор Гончаренко: Проигрыш «Спартаку» не стал для ЦСКА трагедией, а только распалил нас
Российский борец Висаитов дисквалифицирован на 4 года за допинг
все новости
Дания
Даниякалендарьстатистика
Германия
Германиякалендарьстатистика
Йоахим Лёв
Йоахим Лёввсе новости