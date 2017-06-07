Юлиан Дракслер: Для меня большая стать капитаном сборной Германии

Полузащитник Юлиан Дракслер поделился впечатлениями после товарищеского матча Германия – Дания. Напомним, что игра завершилась вничью – 1:1, а хавбек получил капитанскую повязку бундестима.

«Капитанская повязка - это большая честь для меня. Я готов брать на себя ответственность и с нетерпением жду следующих недель.

У нас были хорошие шансы в первом тайме, но нам не повезло пропустить. В целом, мы заслужили отыграться в конце ...», - цитирует Дракслера официальная группа сборной Германии Вконтакте.

На 18-й минуте точный удар нанес датский полузащитник Кристиан Эриксен. На 88-й минуте Джошуа Киммих ударом через себя сравнял счет.

Напомним, что сборная Германии является участником Кубка конфедераций, который 17 июня возьмет старт в России. Немцы сыграют в одной группе с командами Камеруна, Чили и Австралии. Первый матч сборная Германии сыграет против австралийцев 19 июня в Сочи на стадионе «Фишт».

Сборная Дании 10 июня в матче отборочного цикла чемпионата мира-2018 в гостях сыграет против Казахстана.