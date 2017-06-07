Юлиан Дракслер: Для меня большая стать капитаном сборной Германии
Полузащитник Юлиан Дракслер поделился впечатлениями после товарищеского матча
Германия – Дания. Напомним, что игра завершилась вничью – 1:1, а хавбек получил
капитанскую повязку бундестима.
«Капитанская повязка - это большая честь для меня. Я готов
брать на себя ответственность и с нетерпением жду следующих недель.
У нас были хорошие шансы в первом тайме, но нам
не повезло пропустить. В целом, мы заслужили отыграться в конце ...», -
цитирует Дракслера официальная группа сборной Германии Вконтакте.
Напомним,
что сборная Германии является участником Кубка конфедераций, который 17 июня
возьмет старт в России. Немцы сыграют в одной группе с командами Камеруна, Чили
и Австралии. Первый матч сборная Германии сыграет против австралийцев 19 июня в
Сочи на стадионе «Фишт».
Сборная Дании 10 июня в матче отборочного цикла чемпионата мира-2018 в гостях сыграет против Казахстана.
Матч
Голы
Эриксен 18 (1:0). Киммих 87 (1:1).
Состав
Дания: Рённов, Вестергор, Дурмиси (Соренсен, 67), Эриксен (Лерагер, 66), Квист (Шоне, 46), Кристиансен (Дольберг, 77), Делэйни, Ларсен, Йоргенсен Н. (Йоргенсен М., 46), Брайтвайт, Поульсен Ю. (Вибе, 76)
Германия: Трапп, Хектор (Платтенхардт, 89), Зюле, Гинтер (Юнес, 67), Рюдигер, Руди (Джан, 59), Горецка (Демирбай, 79), Киммих, Дракслер, Штиндль, Вагнер (Брандт, 68)
Судья:
Майкл Оливер (Англия)
Место и дата
06 июня 21:45, Брондбю, Текстовая трансляция