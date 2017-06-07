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Юлиан Дракслер: Для меня большая стать капитаном сборной Германии

Источник:  Федерация футбола ГерманииКомментарии

Полузащитник Юлиан Дракслер поделился впечатлениями после товарищеского матча Германия – Дания. Напомним, что игра завершилась вничью – 1:1, а хавбек получил капитанскую повязку бундестима.

«Капитанская повязка - это большая честь для меня. Я готов брать на себя ответственность и с нетерпением жду следующих недель.

У нас были хорошие шансы в первом тайме, но нам не повезло пропустить. В целом, мы заслужили отыграться в конце ...», - цитирует Дракслера официальная группа сборной Германии Вконтакте.

На 18-й минуте точный удар нанес датский полузащитник Кристиан Эриксен. На 88-й минуте Джошуа Киммих ударом через себя сравнял счет.

Напомним, что сборная Германии является участником Кубка конфедераций, который 17 июня возьмет старт в России. Немцы сыграют в одной группе с командами Камеруна, Чили и Австралии. Первый матч сборная Германии сыграет против австралийцев 19 июня в Сочи на стадионе «Фишт».

Сборная Дании 10 июня в матче отборочного цикла чемпионата мира-2018 в гостях сыграет против Казахстана.

Матч

Дания - Германия - 1:1 (1:0)

Голы

Эриксен 18 (1:0). Киммих 87 (1:1).

Состав

Дания: Рённов, Вестергор, Дурмиси (Соренсен, 67), Эриксен (Лерагер, 66), Квист (Шоне, 46), Кристиансен (Дольберг, 77), Делэйни, Ларсен, Йоргенсен Н. (Йоргенсен М., 46), Брайтвайт, Поульсен Ю. (Вибе, 76)

Германия: Трапп, Хектор (Платтенхардт, 89), Зюле, Гинтер (Юнес, 67), Рюдигер, Руди (Джан, 59), Горецка (Демирбай, 79), Киммих, Дракслер, Штиндль, Вагнер (Брандт, 68)

Судья:

Майкл Оливер (Англия)

Место и дата

06 июня 21:45, Брондбю, Текстовая трансляция

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