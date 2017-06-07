Евгений Селезнев: Украине где-то не повезло в матче с Мальтой
Форвард
сборной Украины Евгений Селезнев поделился впечатлениями после товарищеского
матча со сборной Мальты. Напомним, что его команда уступила со счетом 0:1.
«Надеюсь, в официальном матче мы сыграем по-другому и намного
лучше, и результат будет лучше. Сами виноваты, но я не могу сказать, что был
плохой контроль мяча. Были моменты, в том числе и у меня, но не получилось забить.
Где-то нам не повезло.
Претензии могу
предъявить только к себе, ведь не было таких людей, которые не бегали и не
старались. Согласен, неприятно проигрывать Мальте, ведь по уровню футболистов
мы сильнее, но сегодня получилось так. Бывают такие игры. Главное, чтобы в
матче с Финляндией бы другой результат», - цитирует Селезнева Sport Arena.
Встреча,
прошедшая во вторник в австрийском Граце на стадионе «Арнольд Шварценеггер»,
завершилась со счетом 1:0 в пользу мальтийцев. На 14-й минуте точный удар нанес
полузащитник Зак Мускат. Отметим, что в сборной Украины первые 45 минут
отыграли Андрей Ярмоленко и Евгений Селезнев, а Евгений Коноплянка провел на
поле весь второй тайм.
11 июня
в выездном матче отборочного цикла к чемпионату мира-2018 сборная Украины в
гостях сыграет с финнами, а команда Мальты 10 июня в гостях сразится со
словенцами.