Евгений Селезнев: Украине где-то не повезло в матче с Мальтой

Форвард сборной Украины Евгений Селезнев поделился впечатлениями после товарищеского матча со сборной Мальты. Напомним, что его команда уступила со счетом 0:1.

«Надеюсь, в официальном матче мы сыграем по-другому и намного лучше, и результат будет лучше. Сами виноваты, но я не могу сказать, что был плохой контроль мяча. Были моменты, в том числе и у меня, но не получилось забить. Где-то нам не повезло.

Претензии могу предъявить только к себе, ведь не было таких людей, которые не бегали и не старались. Согласен, неприятно проигрывать Мальте, ведь по уровню футболистов мы сильнее, но сегодня получилось так. Бывают такие игры. Главное, чтобы в матче с Финляндией бы другой результат», - цитирует Селезнева Sport Arena.

Встреча, прошедшая во вторник в австрийском Граце на стадионе «Арнольд Шварценеггер», завершилась со счетом 1:0 в пользу мальтийцев. На 14-й минуте точный удар нанес полузащитник Зак Мускат. Отметим, что в сборной Украины первые 45 минут отыграли Андрей Ярмоленко и Евгений Селезнев, а Евгений Коноплянка провел на поле весь второй тайм.

11 июня в выездном матче отборочного цикла к чемпионату мира-2018 сборная Украины в гостях сыграет с финнами, а команда Мальты 10 июня в гостях сразится со словенцами.