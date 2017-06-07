Руслан Малиновский: Недопустимо проигрывать Мальте

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский поделился впечатлениями после товарищеского матча со сборной Мальты. Напомним, что его команда уступила со счетом 0:1.

«Результат не очень приятный. Думаю, недопустимо проигрывать такой команде. Сейчас появилось очень много пищи для размышлений у тренерского штаба и футболистов, чтобы задуматься, зачем мы здесь и зачем мы приехали в сборную.

Такие игры тоже бывают – это футбол. Старались контролировать игру, а пропустили нелепый мяч. Соперник тянул время и отбивался, став всей командой сзади. Нужно искать и положительные моменты. Надеюсь, это поражение встряхнет нас перед матчем против Финляндии, и мы покажем настоящий футбол. Это негативный момент, но постараемся извлечь из него позитив», - цитирует Малиновского Sport Arena.

Встреча, прошедшая во вторник в австрийском Граце на стадионе «Арнольд Шварценеггер», завершилась со счетом 1:0 в пользу мальтийцев. На 14-й минуте точный удар нанес полузащитник Зак Мускат. Отметим, что в сборной Украины первые 45 минут отыграли Андрей Ярмоленко и Евгений Селезнев, а Евгений Коноплянка провел на поле весь второй тайм.

11 июня в выездном матче отборочного цикла к чемпионату мира-2018 сборная Украины в гостях сыграет с финнами, а команда Мальты 10 июня в гостях сразится со словенцами.