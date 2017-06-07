Руслан Малиновский: Недопустимо проигрывать Мальте
Полузащитник
сборной Украины Руслан Малиновский поделился впечатлениями после товарищеского
матча со сборной Мальты. Напомним, что его команда уступила со счетом 0:1.
«Результат не очень приятный. Думаю, недопустимо проигрывать такой
команде. Сейчас появилось очень много пищи для размышлений у тренерского штаба
и футболистов, чтобы задуматься, зачем мы здесь и зачем мы приехали в сборную.
Такие игры тоже
бывают – это футбол. Старались контролировать игру, а пропустили нелепый мяч.
Соперник тянул время и отбивался, став всей командой сзади. Нужно искать и
положительные моменты. Надеюсь, это поражение встряхнет нас перед матчем против
Финляндии, и мы покажем настоящий футбол. Это негативный момент, но постараемся
извлечь из него позитив», - цитирует Малиновского Sport Arena.
Встреча,
прошедшая во вторник в австрийском Граце на стадионе «Арнольд Шварценеггер»,
завершилась со счетом 1:0 в пользу мальтийцев. На 14-й минуте точный удар нанес
полузащитник Зак Мускат. Отметим, что в сборной Украины первые 45 минут
отыграли Андрей Ярмоленко и Евгений Селезнев, а Евгений Коноплянка провел на
поле весь второй тайм.
11 июня
в выездном матче отборочного цикла к чемпионату мира-2018 сборная Украины в
гостях сыграет с финнами, а команда Мальты 10 июня в гостях сразится со
словенцами.