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Два болельщика сборной Англии получили пожизненный запрет посещать матчи за нацистские жесты

Источник:  BBCКомментарии

Два английских болельщика не смогут посещать стадионы за нарушения порядка во время товарищеского матча Германия – Англия. Они были уличены в использовании нацистских жестов.

Как сообщает ВВС, в марте во время матча в Дортмунде некоторые англичане на трибунах освистали немецкий гимн и пели песни о Второй мировой войне. Один из болельщиков при этом продемонстрировал нацистский салют,  а второй сделал себе усы как у Гитлера и показывал угрожающий жест немецким болельщикам, держа руку у своего горла.

Таким образом, эти болельщики не смогут посещать матчи сборной Англии, в том числе выездные. Таково решение футбольной ассоциации Англии.

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