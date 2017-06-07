Два болельщика сборной Англии получили пожизненный запрет посещать матчи за нацистские жесты

Два английских болельщика не смогут посещать стадионы за нарушения порядка во время товарищеского матча Германия – Англия. Они были уличены в использовании нацистских жестов.

Как сообщает ВВС, в марте во время матча в Дортмунде некоторые англичане на трибунах освистали немецкий гимн и пели песни о Второй мировой войне. Один из болельщиков при этом продемонстрировал нацистский салют, а второй сделал себе усы как у Гитлера и показывал угрожающий жест немецким болельщикам, держа руку у своего горла.

Таким образом, эти болельщики не смогут посещать матчи сборной Англии, в том числе выездные. Таково решение футбольной ассоциации Англии.