Вольски возобновил тренировки после травмы позвоночника (видео)

Нападающий магнитогорского «Металлурга» восстановился после травмы позвоночника и приступил к тренировкам. Об этом сообщил сам хоккеист в своем Instagram.

«Великолепно вернуться на лед и готовиться к предстоящему сезону в КХЛ»,- написал Вольски.

Напомним, в матче с «Барысом» Вольски получил перелом седьмого и четвертого шейных позвонков, ушиб шейного отдела спинного мозга, сотрясение головного мозга, ушибы и ссадины лица, в связи с чем попал в больницу и выбыл до конца сезона.

31-летний Войтек Вольски в прошлом сезоне провел 19 матчей и набрал 7 (2+5) очков.